Последнее обновление для Cyberpunk 2077 сломало пассивные навыки игрокам

Игроки продолжают находить новые ошибки в недавнем обновлении Cyberpunk 2077. Недавно пользователи обнаружили незначительные проблемы с оптимизацией игры на консолях, что не так важно для прохождения. Однако новая ошибка встречается на всех платформах, включая ПК, и может сильно испортить впечатления от игрового процесса.
Как оказалось, патч 2.1 для Cyberpunk 2077 сломал пассивные навыки. На проблему обратил внимание пользователь с ником Dibilowas на форуме Reddit, где в комментариях многие подтвердили его теорию.
После обновления геймер заметил, что его персонаж ощущается в игре совсем иначе. Изначально он связал это с неправильно работающими модами, однако прямое сравнение версий 2.0 и 2.01 выявило реальную проблему.
По какой-то причине в актуальной версии Cyberpunk 2077 не работает эффект снижения колебания оружия во время стрельбы и частичное восполнение боеприпасов после рывка и скольжения. Как отмечают игроки, проблемы встречаются в разных ветках навыков, но на всех навыках.
Стоит отметить, что разработчики из CD Projekt RED ранее уже обещали выпустить еще одно обновление с исправлениями. Вероятно, проблема с пассивными эффектами будет решена следующим патчем.
Почему все пишут 2.1, если 2.01. Аж бесит.
Ещё и минусят умники KEKW
Да вообще с этими обновлениями вернулось столько старых багов, с которыми кое-как справились к версии 1.6. Падающие с неба машины, взбесившиеся левитирующие предметы. А столько новых появилось?! Одни подпрыгивающие и зависающие в воздухе при добивании враги чего стоят! Двигатель машины теперь еле слышно, зато радио орёт как бешенное. А вчера обнаружил, что перестали расти способности. Очки тратятся а к способностям не прибавляются. На мой взгляд обновление 2.0 сильно ухудшило игру, а "исправление" 2,01 только добавило новых проблем.
С машинами иногда происходит что-то непонятное,они при движение такой хаос могут сделать 🤣
Они сделали игру такой, какой хотели изначально в патче 2,0. Игра их мечты. Тебе шо, не нравится???
ага, а новые расходуемые предметы типо волшебных чипсов или Черной дури дают обратный эффект, отнимая половину здоровья, и добавляя урон по игроку.
Что тут ещё сказать, позор... Близзард, подвинтесь, у вас тут конкуренты в номинации "Петухи года".
Начал новую игру, как и советовали разработчики, описанных в теме проблем, по большей части, не встретил. Может старые сохранения как-то негативно влияют, у кого проблемы...
сломало пассивные навыки игрокам
КиберБаг продолжает держать планку качества
Кто-нибудь может так же ногу выгнуть, как на превьюхе?? Там боди хоррор какой-то
Балерина сможет)
Да не только, шейпинг на самом деле весьма популярен.
Так может у нее импланты и ноги вертятся на 360°))
Где нога выгнута?
удивлен что у вашего комментария отрицательный рейтинг.
Полностью с ним согласен, поза максимально неестественная.
Реды патчиком все поправят и будет все ок в отличии от говеного старфилда и его боса туповатого тода зависшего в прошлом
Этот хлам уже не починить! Более того, сами польские питухи сказали, что прекращают поддержку и не будут больше даже пытаться это дерьмо починить.
питух бы внимательно прочел бы че они говорили=\ длс не будет и контента,а патчей не отменяли
Барахлом забагованным остаётся, спустя 3 года, вчера прошёл дополнение на ПеКа с лучами, всё как надо. Висящие неписи, тачки в воздухе, застрявшие в текстурах неписи, подвисания после выхода из меню карты, способностей, снаряжения, снижение производительности после трёх часов игры (никакого троттлинга, OCCT все тесты спецом прошёл по часу). Игра конечно выглядит симпатично, но остаётся недоделанным куском кода.
Подъезжаю, горящие тачки тупо в воздухе висят, а бомжи тусуются и курят.
Явно же фотожоп, местные дауны не могут ошибаться, игра ДОДЕЛАНА 🤡
Кто сказал, что не будут пытаться? Если бы ты читал новости глазами, а не бог весть чем, то понял бы, что будут выходить только небольшие патчи, а патчи типа 2.0 уже нет смысла выпускать, игра и так хорошо работает, баги мелкие были, есть и будут, такова участь всех огромных игр. Я вообще удивлен, что они в принципе пытаются что-то делать, в отличие от Тодда Говарда, который свой кусок хлама выкатил и сказал жрать это г*вно