Последнее обновление для Cyberpunk 2077 сломало пассивные навыки игрокам ©

Игроки продолжают находить новые ошибки в недавнем обновлении Cyberpunk 2077. Недавно пользователи обнаружили незначительные проблемы с оптимизацией игры на консолях, что не так важно для прохождения. Однако новая ошибка встречается на всех платформах, включая ПК, и может сильно испортить впечатления от игрового процесса.

Как оказалось, патч 2.1 для Cyberpunk 2077 сломал пассивные навыки. На проблему обратил внимание пользователь с ником Dibilowas на форуме Reddit, где в комментариях многие подтвердили его теорию.

После обновления геймер заметил, что его персонаж ощущается в игре совсем иначе. Изначально он связал это с неправильно работающими модами, однако прямое сравнение версий 2.0 и 2.01 выявило реальную проблему.

По какой-то причине в актуальной версии Cyberpunk 2077 не работает эффект снижения колебания оружия во время стрельбы и частичное восполнение боеприпасов после рывка и скольжения. Как отмечают игроки, проблемы встречаются в разных ветках навыков, но на всех навыках.

Стоит отметить, что разработчики из CD Projekt RED ранее уже обещали выпустить еще одно обновление с исправлениями. Вероятно, проблема с пассивными эффектами будет решена следующим патчем.