Последний патч для Cyberpunk 2077 принес реальные улучшения для PS5 - в отличие от Xbox

Cyberpunk 2077 продолжает получать технические улучшения даже спустя почти пять лет после релиза. Недавнее обновление 2.3 добавило поддержку VRR (Variable Refresh Rate) на консолях, но, как показали тесты Digital Foundry, результат оказался неоднозначным. На PlayStation 5, особенно в версии для PS5 Pro, нововведение дало ощутимый прирост производительности, тогда как в версии игры для Xbox Series X каких-либо изменений не было отмечено.

На стандартной PS5 разблокированный RT-режим теперь работает в районе 35 кадров в секунду, а на Pro — ближе к стабильным 40 fps. Производительный режим на PS5 Pro в некоторых сценах достигал 90–120 fps, в то время как базовая консоль оставалась в пределах 60–70 fps. При этом даже в самых ресурсоемких местах вроде ночного города или рынка, PS5 Pro удерживала преимущество. Тесты показали, что преимущество новой модели консоли варьируется от 20 до почти 45% в зависимости от сцены.

На Xbox Series X, несмотря на заявленную поддержку VRR, никаких визуальных улучшений обнаружено не было. Как пишет редактор Digital Foundry Ричард Ледбеттер, режим RT по-прежнему ограничен 30 кадрами в секунду, а производительный — 60 fps. Консоль действительно подает VRR-сигнал, но дисплей фиксирует статичные 118 Гц, что говорит о некорректной работе технологии. CD Projekt RED пока не дала официальных комментариев по этому поводу.

Тем временем на ПК ситуация с патчем 2.3 оказалась далеко не идеальной. Многие пользователи столкнулись с ошибками, вылетами и возвращением "того самого релизного ощущения" 2020 года — в худшем смысле. Жалобы на баги активно обсуждаются в сообществе, и хотя апдейт принес улучшенное масштабирование, стабильность игры оставляет желать лучшего.

На этом фоне всё больше игроков надеются, что CD Projekt RED не оставит Cyberpunk 2077 окончательно. Сообщество активно делится идеями для следующих патчей — от новых заданий до косметических улучшений и системы NG+. Один из наиболее частых запросов — не третье лицо, а расширение уже имеющихся механик. Надежда на хотя бы одно-два финальных обновления остаётся.