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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 844 оценки

Представлен новый геймплей из фанатского мультиплеера для Cyberpunk 2077

butcher69
Новости

CyberMP - это грядущий многопользовательский мод для Cyberpunk 2077, который сейчас находится на стадии пре-альфы.

CD Projekt Red отменила многопользовательский режим для Cyberpunk 2077 после довольно неудачного запуска игры. Изначально начатый как "маленький" проект для экшен-RPG, CDPR решила отказаться от режима, чтобы сосредоточиться на основном одиночном прохождении игры.

Хотя официальный многопользовательский режим игры был отменен, команда моддеров с прошлого года работает над неофициальным модом для игры. В течение года было опубликовано несколько коротких видеороликов, демонстрирующих мультиплеерный мод в действии, а теперь у нас есть геймплейное видео от JuiceHead. Новое девятиминутное видео с игровым процессом вы найдете выше.

Мод все еще находится на стадии пре-альфа, и о сроках его выхода пока ничего не сообщается. Мод позволит PC-игрокам Cyberpunk 2077 проходить игру вместе с другими игроками, но они не смогут выполнять квесты в кооперативе. Не ожидайте, что этот неофициальный многопользовательский мод будет выпущен в ближайшее время.

Cyberpunk 2077 уже доступна по всему миру для ПК и консолей.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Floww

Если уж делать мультиплеер в КП77 - то скорее чет типа рейдов и данжей в дестини. А не ублюдство типа гта онлайн для слабоумных школьников

7
Famiclone

Какая игра такой и мультиплеер

0
Ананас Абрикосович Famiclone

поплачь об этом анимешник очередной

-3
Famiclone Ананас Абрикосович

анимешник?! Пардоньте, я традиционной ориентации

0
Ardok

С языка снял, выглядит так-же как ГТА онлайн всрато и убого.

0
Floww Ardok

вот вот))

0
Ой извините
Cyberpunk 2077 уже доступна по всему миру для ПК и консолей

Уже???! Когда успела выйти?

0
Oliver Afton

тупое гоvно тупого гоvна...как в гта дауны будут,ездить-сшибать

нафиг ненадо

ко-оп на 3 чела сделали бы,каждый за разную линию

0