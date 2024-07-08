Представлен новый геймплей из фанатского мультиплеера для Cyberpunk 2077

CyberMP - это грядущий многопользовательский мод для Cyberpunk 2077, который сейчас находится на стадии пре-альфы.

CD Projekt Red отменила многопользовательский режим для Cyberpunk 2077 после довольно неудачного запуска игры. Изначально начатый как "маленький" проект для экшен-RPG, CDPR решила отказаться от режима, чтобы сосредоточиться на основном одиночном прохождении игры.

Хотя официальный многопользовательский режим игры был отменен, команда моддеров с прошлого года работает над неофициальным модом для игры. В течение года было опубликовано несколько коротких видеороликов, демонстрирующих мультиплеерный мод в действии, а теперь у нас есть геймплейное видео от JuiceHead. Новое девятиминутное видео с игровым процессом вы найдете выше.

Мод все еще находится на стадии пре-альфа, и о сроках его выхода пока ничего не сообщается. Мод позволит PC-игрокам Cyberpunk 2077 проходить игру вместе с другими игроками, но они не смогут выполнять квесты в кооперативе. Не ожидайте, что этот неофициальный многопользовательский мод будет выпущен в ближайшее время.

Cyberpunk 2077 уже доступна по всему миру для ПК и консолей.