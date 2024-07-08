Представлен новый геймплей из фанатского мультиплеера для Cyberpunk 2077

CyberMP - это грядущий многопользовательский мод для Cyberpunk 2077, который сейчас находится на стадии пре-альфы.
CD Projekt Red отменила многопользовательский режим для Cyberpunk 2077 после довольно неудачного запуска игры. Изначально начатый как "маленький" проект для экшен-RPG, CDPR решила отказаться от режима, чтобы сосредоточиться на основном одиночном прохождении игры.
Хотя официальный многопользовательский режим игры был отменен, команда моддеров с прошлого года работает над неофициальным модом для игры. В течение года было опубликовано несколько коротких видеороликов, демонстрирующих мультиплеерный мод в действии, а теперь у нас есть геймплейное видео от JuiceHead. Новое девятиминутное видео с игровым процессом вы найдете выше.
Мод все еще находится на стадии пре-альфа, и о сроках его выхода пока ничего не сообщается. Мод позволит PC-игрокам Cyberpunk 2077 проходить игру вместе с другими игроками, но они не смогут выполнять квесты в кооперативе. Не ожидайте, что этот неофициальный многопользовательский мод будет выпущен в ближайшее время.
Cyberpunk 2077 уже доступна по всему миру для ПК и консолей.
Если уж делать мультиплеер в КП77 - то скорее чет типа рейдов и данжей в дестини. А не ублюдство типа гта онлайн для слабоумных школьников
Какая игра такой и мультиплеер
поплачь об этом анимешник очередной
анимешник?! Пардоньте, я традиционной ориентации
С языка снял, выглядит так-же как ГТА онлайн всрато и убого.
вот вот))
Уже???! Когда успела выйти?
тупое гоvно тупого гоvна...как в гта дауны будут,ездить-сшибать
нафиг ненадо
ко-оп на 3 чела сделали бы,каждый за разную линию