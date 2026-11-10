Prime 1 Studio анонсировала коллекционную статуэтку Люси из Cyberpunk: Edgerunners за 899 долларов

Компания Prime 1 Studio представила новую коллекционную статуэтку Люси — одной из ключевых героинь аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners. Фигурка выполнена в масштабе 1/5 в рамках линейки Concept Masterline.

Скульптура изображает нетраннера на грани между киберпространством и реальным миром. Внимание авторов сфокусировано на детализации: лицо девушки отличается тонкими чертами, волосы получили плавный цветовой градиент, а элементы экипировки и механический нейроинтерфейс на затылке воссозданы с использованием различных текстур.

Тематическая диорама-подставка оформлена в холодных цифровых тонах и оснащена встроенной светодиодной подсветкой. Связь между виртуальной и физической реальностями подчеркивают зеленый кабель, подключенный к затылку Люси, и голографическая золотая рыбка, парящая над силуэтом Найт-Сити.

Покупателям также предложат расширенное издание Bonus Version. В его комплект войдет сменная голова со светящимися узорами в глазах, изображающая персонажа в процессе взлома, а также специальная стойка для ее отдельной демонстрации. Габариты статуэтки составляют 39 см в высоту, 25 см в ширину и 23 см в глубину. За художественную покраску отвечает мастер под псевдонимом 920-3.

Тираж издания Bonus Version будет строго ограничен 400 экземплярами по всему миру. Стоимость статуэтки составит 899 долларов, а старт поставок запланирован на период с марта по июнь 2028 года.