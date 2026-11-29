Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED неожиданно вернулась на первое место в глобальном топе продаж Steam по выручке. Шестилетняя игра обошла как свежие релизы, так и крупные проекты, включая Warhammer 40,000: Dawn of War IV и Call of Duty: Modern Warfare 4.

Основным драйвером столь впечатляющего возвращения стала агрессивная скидка в рамках распродажи в честь Черной пятницы. Базовая версия игры продается за 18 долларов вместо стандартных $60. Расширение Phantom Liberty также находится в топе чартов с 40-процентной скидкой, что делает его доступным примерно за те же $18.

Успех игры подтверждается и статистикой активности игроков. За последние 30 дней среднее число одновременных игроков в Steam держится на уровне 80–84 тысяч человек, а пиковые значения превышают 100 тысяч. Для сравнения, в мае 2026 года средний онлайн составлял всего около 27,6 тысяч.

Росту популярности способствовал не только ценовой фактор. Выход второго сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners и крупное обновление 2.5, выпущенное в конце октября, значительно подогрели интерес аудитории к Найт-Сити. Кроме того, отсутствие крупных новинок для ПК в этот период (на фоне выхода GTA 6) освободило рынок для старых хитов.

На успех игры отреагировал Павел Саско, геймдиректор CD Projekt RED, работающий над сиквелом Cyberpunk 2 (ранее он руководил квестами в Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty). В своем посте в социальных сетях он написал:

Так приятно видеть всех новых чумб, которые исследуют Найт-Сити и пробуют Phantom Liberty! Наслаждайтесь, дорогие, и как всегда - если есть фидбек, я весь во внимании!

В комментариях под постом сообщество активно просит разработчиков выпустить ещё одно DLC или расширение, которое связало бы игру с будущим продолжением и аниме-сериалом.