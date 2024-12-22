Приятный сюрприз: патч 2.2 для Cyberpunk 2077 добавил в дистрибутив игры цифровую копию "Cyberpunk Red: Easy Mode"

Как стало известно, компания CD Projekt RED сделала небольшой приятный сюрприз для игроков Cyberpunk 2077.

Оказалось, что недавнее обновление 2.2, помимо официально указанных изменений, так же добавило в дистрибутив игры цифровую версию вводного сценария "Cyberpunk RED Easy Mode". PC-игроки могут найти её в \steamapps\music\Cyberpunk 2077 Bonus Content\guides. Консольным игрокам PDF доступен в Digital Goodies через учетную запись GOG, привязанную к игре.

"Cyberpunk Red: Easy Mode" содержит правила быстрого старта для последней версии культовой TTRPG Майка Пондсмита, действие которой происходит в темном будущем, а так же вводную миссию и пять готовых персонажей для игроков: Rockerboy, Solo, Tech, Medtech и Media.

Действие Cyberpunk Red происходит в 2045 году, за 32 года до событий игры, в постапокалиптическом кибернетическом мире после грандиозной войны мегакорпораций, закончившейся ядерным взрывом, разрушившим башню Арасака.