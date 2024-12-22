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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 572 оценки

Приятный сюрприз: патч 2.2 для Cyberpunk 2077 добавил в дистрибутив игры цифровую копию "Cyberpunk Red: Easy Mode"

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания CD Projekt RED сделала небольшой приятный сюрприз для игроков Cyberpunk 2077.

Оказалось, что недавнее обновление 2.2, помимо официально указанных изменений, так же добавило в дистрибутив игры цифровую версию вводного сценария "Cyberpunk RED Easy Mode". PC-игроки могут найти её в \steamapps\music\Cyberpunk 2077 Bonus Content\guides. Консольным игрокам PDF доступен в Digital Goodies через учетную запись GOG, привязанную к игре.

"Cyberpunk Red: Easy Mode" содержит правила быстрого старта для последней версии культовой TTRPG Майка Пондсмита, действие которой происходит в темном будущем, а так же вводную миссию и пять готовых персонажей для игроков: Rockerboy, Solo, Tech, Medtech и Media.

Действие Cyberpunk Red происходит в 2045 году, за 32 года до событий игры, в постапокалиптическом кибернетическом мире после грандиозной войны мегакорпораций, закончившейся ядерным взрывом, разрушившим башню Арасака.

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