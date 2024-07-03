Проблемы Cyberpunk 2077 напрямую повлияли на успех дополнения Phantom of Liberty

Все мы прекрасно знаем, что релиз Cyberpunk 2077 был, мягко говоря, крайне неудачным, а это трудно забыть. Впрочем, по словам Павла Саско, ведущего дизайнера квестов, в этом есть и положительный момент: негативный прием значительно помог в разработке дополнения Phantom Liberty.

В интервью TheGamer разработчик обсудил трудности работы в игровой индустрии. В какой-то момент Саско обмолвился, не будь тех проблем с "базовой" игрой, вынудившей студию внести изменения, то и дополнение не стало бы таким успешным.

При запуске Phantom of Liberty показал себя намного лучше, потому что мы полностью изменили способ его создания, что было бы невозможно, если бы первоначальный прием игры не был таким негативным. Это изменило меня и нас как студию.

На старте Cyberpunk 2077 была технологическим ужасом, особенно в печально известных консольных версиях. Состояние игры на тот момент было настолько плохим, что в Sony приняли решение на время убрать ее из PS Store. К счастью, дополнение Spectre of Freedom, выпущенное спустя три года, оказалось на высоте с первого дня. Правда, не все было идеально, и ошибки все еще присутствовали, но отличие было существенным.

Будем надеяться, что CD Projekt усвоила урок и будущие игры - The Witcher 4 и сиквел Cyberpunk 2077 - будут такого же качества, как Phantom Liberty, если не лучше.