Проблемы Cyberpunk 2077 напрямую повлияли на успех дополнения Phantom of Liberty

Все мы прекрасно знаем, что релиз Cyberpunk 2077 был, мягко говоря, крайне неудачным, а это трудно забыть. Впрочем, по словам Павла Саско, ведущего дизайнера квестов, в этом есть и положительный момент: негативный прием значительно помог в разработке дополнения Phantom Liberty.
В интервью TheGamer разработчик обсудил трудности работы в игровой индустрии. В какой-то момент Саско обмолвился, не будь тех проблем с "базовой" игрой, вынудившей студию внести изменения, то и дополнение не стало бы таким успешным.
При запуске Phantom of Liberty показал себя намного лучше, потому что мы полностью изменили способ его создания, что было бы невозможно, если бы первоначальный прием игры не был таким негативным. Это изменило меня и нас как студию.
На старте Cyberpunk 2077 была технологическим ужасом, особенно в печально известных консольных версиях. Состояние игры на тот момент было настолько плохим, что в Sony приняли решение на время убрать ее из PS Store. К счастью, дополнение Spectre of Freedom, выпущенное спустя три года, оказалось на высоте с первого дня. Правда, не все было идеально, и ошибки все еще присутствовали, но отличие было существенным.
Будем надеяться, что CD Projekt усвоила урок и будущие игры - The Witcher 4 и сиквел Cyberpunk 2077 - будут такого же качества, как Phantom Liberty, если не лучше.
Делали бы игру нормально, а не через жопу, то никакого негатива не было бы
Ну дополнение мне зашло. Да и в целом игру знатно допилили, если сравнивать с релизом. Прошел дважды. И планирую еще раз чуть позже.
Жареный петух клюнул, вот и зашевелились.
Если брать именно баги, то мне кажется, сразу после релиза их было примерно столько же. Банально, толпа которая всегда выбирает прыгнуть под колёса это какой-то треш.
Ну или когда разрешил квест мирно, а машина заскриптованно всегда переезжает врага и тот агрится на тебя. Какого х?
Так что больше выглядит как просто поработали над игрой ещё несколько лет, как и должны были с самого начала.
Все эти ваши поломки, баги, фризы – задумано было. Хаос порождает интерес, а интерес - бабло. Так что не надо ля-ля про "неудачу". Разрабы, может, ща водку пьют на яхтах, купленных на ваши слезы после релиза. А дополнение – просто способ подоить ещё разок тех, кто повёлся.
Че за ахинею он несёт? // Александр Ковалёв
Жаль, что романа с ней нет, клевая девочка.
Чсв шизофреничка, которая перебила кучу народу и пытается делать из себя жертву
блин, чувак, я как фанат вселенной киберпанка - полностью с тобой согласен. баба шизойдная и эгоистичная на всю голову. при первом прохождении сразу сдал её Соломону. она напомнила мне бывшую, которая думала только о себе, и вечно строила из себя жертву...
Дополнение сильно отличается, например задания стали многоступенчатыми, а не просто "придити и убей всех"
А ещё это дополнение добавило в игру ещё больше обезьян, питухов и фемок! Казалось, а куда больше то? Но они смогли!
хагда фтарая часть то выйтет?
А оно надо? К тому же разрабы другие будут.