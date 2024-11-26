Продажи Cyberpunk 2077 достигли 30 млн. копий, а дополнения Phantom Liberty - 8 млн. копий

В новом финансовом отчёте для инвесторов за третий квартал 2024 года польская компания CD Projekt объявила о новых показателях продаж Cyberpunk 2077 и её дополнения Phantom Liberty. С момента запуска в 2020 году тираж базовой игры достиг 30 миллионов проданных копий, а дополнения — более 8 миллионов всего за год.
Михал Новаковски, руководитель CD Projekt, сказал:
Менее чем за четыре года с момента выпуска мы уже продали 30 миллионов копий Cyberpunk 2077, а что касается Phantom Liberty – всего за год было продано более 8 миллионов копий. Это впечатляющие цифры. Я очень рад видеть, что вокруг наших игр Cyberpunk сплотилось большое преданное сообщество. В следующем году базовая игра вместе с ее расширением будет выпущена для новой группы пользователей: владельцев устройств Mac на базе чипов Apple Silicon.
Эти данные отражают влияние Cyberpunk 2077 даже после первоначальных трудностей. Расширение Phantom Liberty, выпущенное в 2023 году, укрепило успех дополнительным контентом, получившим высокую оценку за улучшенное повествование и механику.
В последнем квартале CD Projekt достигла 225 миллионов злотых (55,4 миллиона долларов) выручки и 78 миллионов злотых (19 миллионов долларов) чистой прибыли.
Жаль что только одно длс- мне катастрофически мало игры) черт возьми- уже пять прохождений, а она все не надоедает.
120 часов с длс наиграл - хватит, полно других годных игр, а времени больше не становится((
Хорошая игра - хорошие продажи))
Хорошей игре - хорошие продажи.
Это прекрасно
После патчей прошел с дополнением. Это одна из лучших игр посленних лет ИМХО! Персонажи, сеттинг, саундтрек, сюжет и т.д.
Может тогда сделать еще один длс? :)
со стулкером, как драконий вейлгард, сравнивать будут?