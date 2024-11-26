Продажи Cyberpunk 2077 достигли 30 млн. копий, а дополнения Phantom Liberty - 8 млн. копий

В новом финансовом отчёте для инвесторов за третий квартал 2024 года польская компания CD Projekt объявила о новых показателях продаж Cyberpunk 2077 и её дополнения Phantom Liberty. С момента запуска в 2020 году тираж базовой игры достиг 30 миллионов проданных копий, а дополнения — более 8 миллионов всего за год.

Михал Новаковски, руководитель CD Projekt, сказал:

Менее чем за четыре года с момента выпуска мы уже продали 30 миллионов копий Cyberpunk 2077, а что касается Phantom Liberty – всего за год было продано более 8 миллионов копий. Это впечатляющие цифры. Я очень рад видеть, что вокруг наших игр Cyberpunk сплотилось большое преданное сообщество. В следующем году базовая игра вместе с ее расширением будет выпущена для новой группы пользователей: владельцев устройств Mac на базе чипов Apple Silicon.

Эти данные отражают влияние Cyberpunk 2077 даже после первоначальных трудностей. Расширение Phantom Liberty, выпущенное в 2023 году, укрепило успех дополнительным контентом, получившим высокую оценку за улучшенное повествование и механику.

В последнем квартале CD Projekt достигла 225 миллионов злотых (55,4 миллиона долларов) выручки и 78 миллионов злотых (19 миллионов долларов) чистой прибыли.