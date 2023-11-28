Продажи Cyberpunk 2077: Phantom Liberty составили 4,3 млн. копий за два месяца после релиза

Третий квартал 2023 года в CD PROJEKT ознаменовался подготовкой к релизу Phantom Liberty. Большое расширение для Cyberpunk 2077 было запущено 26 сентября и вызвало восторженные отзывы как геймеров, так и представителей игровых СМИ. За два месяца после выпуска расширение было продано тиражом более 4,3 миллиона копий.
Мы очень довольны запуском Phantom Liberty. Успешный выпуск расширения вместе с обновлением 2.0, включающим множество дополнительных улучшений, поднимает игровой процесс Найт-Сити на новый уровень – с точки зрения качества. Это важное достижение, учитывая наши планы по дальнейшему развитию франшизы, – сказал Адам Кичински, генеральный директор и член правления CD PROJEKT.
В третьем квартале 2023 года выручка CD PROJEKT Group составила 443 миллиона злотых (~112,2 млн. долларов). Консолидированная чистая прибыль группы достигла 203 млн злотых (~51,4 млн. долларов) – более чем в два раза больше, чем годом ранее.
DLC и вправду оправдала моё ожидание)
Очень вялые продажи для хорошего длц
Ну так не стоит забывать, как они с игрой обосрались... понятное дело, что многие получили такое разочарование, что буквально отреклись от CD PROJEKT. Та и некоторые второго шанса не дали, ну тут дело каждого, не понимаю, что теряют
теряют русскую озвучку которую они занесли в черный список?
Озвучку жаль, но само длс лучше сюжета гораздо, особенно то, что оно создавалось под новые механики.
Отличные продажи для ДЛС без защиты
Многие "полноценные" ААА игры таких продаж не добиваются. О каких вялых продажах ты тогда тут говоришь?