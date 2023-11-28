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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 151 оценка

Продажи Cyberpunk 2077: Phantom Liberty составили 4,3 млн. копий за два месяца после релиза

monk70
Новости

Третий квартал 2023 года в CD PROJEKT ознаменовался подготовкой к релизу Phantom Liberty. Большое расширение для Cyberpunk 2077 было запущено 26 сентября и вызвало восторженные отзывы как геймеров, так и представителей игровых СМИ. За два месяца после выпуска расширение было продано тиражом более 4,3 миллиона копий.

Мы очень довольны запуском Phantom Liberty. Успешный выпуск расширения вместе с обновлением 2.0, включающим множество дополнительных улучшений, поднимает игровой процесс Найт-Сити на новый уровень – с точки зрения качества. Это важное достижение, учитывая наши планы по дальнейшему развитию франшизы, – сказал Адам Кичински, генеральный директор и член правления CD PROJEKT.

В третьем квартале 2023 года выручка CD PROJEKT Group составила 443 миллиона злотых (~112,2 млн. долларов). Консолидированная чистая прибыль группы достигла 203 млн злотых (~51,4 млн. долларов) – более чем в два раза больше, чем годом ранее.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
DenRov

DLC и вправду оправдала моё ожидание)

2
luVol

Очень вялые продажи для хорошего длц

-7
trevl312

Ну так не стоит забывать, как они с игрой обосрались... понятное дело, что многие получили такое разочарование, что буквально отреклись от CD PROJEKT. Та и некоторые второго шанса не дали, ну тут дело каждого, не понимаю, что теряют

-7
Айзек Фостер trevl312

теряют русскую озвучку которую они занесли в черный список?

1
Максим Кураксин Айзек Фостер

Озвучку жаль, но само длс лучше сюжета гораздо, особенно то, что оно создавалось под новые механики.

0
Denya_007

Отличные продажи для ДЛС без защиты

0
DeadRemix

Многие "полноценные" ААА игры таких продаж не добиваются. О каких вялых продажах ты тогда тут говоришь?

0