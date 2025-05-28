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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 31 215 оценок

Продажи сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 достигли 10 млн. копий

monk70 monk70

CD Projekt объявила, что расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 продано тиражом более 10 миллионов копий, в преддверии выхода Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на Switch 2 (которая также содержит Phantom Liberty).

Со-генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски сказал:

Этот результат наполняет нас большим удовлетворением, особенно учитывая, что новое дополнение вот-вот присоединится к нашему портфолио Cyberpunk, когда 5 июня Ultimate Edition игры выйдет на новой консоли Nintendo Switch 2.

Положительная реакция геймеров и представителей СМИ, которые имели возможность сыграть в игру на серии глобальных мероприятий Nintendo, вселяет в нас оптимизм. Стоит отметить, что впервые одна из наших игр станет стартовой игрой для совершенно новой платформы.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Simple Jack

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12
BewitchingBaron

Дополнение достойное, так что не удивительно

4
Kokoprime1991

Уже какой раз начинаю игру сначала, но вот до ДОП. так и не дошел ;)

1
Лидер Пук

ну так может не дано? я уже раза 3 прошел игру вместе с длс)

2
Kokoprime1991 Лидер Пук

Ну во 1х- сам решу что мне надо, во 2х - нет времени в последнее время для игры. В 3х - как-то запал с неё уже пропал и что-то не сильно тянет, хотя вот ДЛСишку хотелось-бы пройти, но не хочу её начинать с меню, а не пройдя всю игру.

1
Lazy Mutton

Заслуженно.

Квесты в дополнении на две головы выше, чем большая часть квестов в основной игре.

FerociousKit

Дизлайк за то что не дали более понятнее спасти Сойку, тупо в космос и подарок, вдруг это не она а кто то подставной! СПАСИТЕ СОЙКУ