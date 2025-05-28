Продажи сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 достигли 10 млн. копий

CD Projekt объявила, что расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 продано тиражом более 10 миллионов копий, в преддверии выхода Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на Switch 2 (которая также содержит Phantom Liberty).
Со-генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски сказал:
Этот результат наполняет нас большим удовлетворением, особенно учитывая, что новое дополнение вот-вот присоединится к нашему портфолио Cyberpunk, когда 5 июня Ultimate Edition игры выйдет на новой консоли Nintendo Switch 2.
Положительная реакция геймеров и представителей СМИ, которые имели возможность сыграть в игру на серии глобальных мероприятий Nintendo, вселяет в нас оптимизм. Стоит отметить, что впервые одна из наших игр станет стартовой игрой для совершенно новой платформы.
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Дополнение достойное, так что не удивительно
Уже какой раз начинаю игру сначала, но вот до ДОП. так и не дошел ;)
ну так может не дано? я уже раза 3 прошел игру вместе с длс)
Ну во 1х- сам решу что мне надо, во 2х - нет времени в последнее время для игры. В 3х - как-то запал с неё уже пропал и что-то не сильно тянет, хотя вот ДЛСишку хотелось-бы пройти, но не хочу её начинать с меню, а не пройдя всю игру.
Заслуженно.
Квесты в дополнении на две головы выше, чем большая часть квестов в основной игре.
Дизлайк за то что не дали более понятнее спасти Сойку, тупо в космос и подарок, вдруг это не она а кто то подставной! СПАСИТЕ СОЙКУ