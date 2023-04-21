Производительность Cyberpunk 2077 на графическом процессоре Arc улучшилась до 70% благодаря XeSS ©

Intel объявила, что производительность Cyberpunk 2077 на технологии масштабирования графических процессоров Arc улучшилась на 70% благодаря использованию XeSS, представленного в новом обновлении.

Точнее, по словам Intel, последний патч Cyberpunk 2077 повышает производительность с 39 до 67 кадров в секунду на графических процессорах Intel Arc 750 при воспроизведении в разрешении 1080p с ультрадетализацией и трассировкой лучей, установленной на среднее значение. Конечно, сравнение идет между игрой с включенным и выключенным XeSS. Таким образом, 39 кадров в секунду являются родными для 1080p, а 67 достигаются благодаря технологии масштабирования.

До этого обновления владельцы карт Arc могли использовать технологию AMD, масштабирующую FSR. Однако XeSS лучше работает с картами Arc, поскольку один из двух его режимов использует ядра искусственного интеллекта графического процессора для ускорения масштабирования.

Также следует подчеркнуть, что 67 кадров в секунду были получены в режиме производительности, худшем с точки зрения визуальной производительности. В частности, в режиме производительности XeSS рендерит игру в разрешении 960x540 с масштабированием до 1920x1080. Однако в режиме качества разрешение рендеринга составляет 1280x720.

Следует также отметить, что обычно эти технологии лучше всего работают при апскейлинге до 4K. Таким образом, использование XeSS в режиме производительности не дает настоящего качества 1080p.