Производство экранизации Cyberpunk 2077 идет полным ходом, для нее активно пишется сценарий

Польская студия CD Projekt RED на фоне успешного релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 еще в прошлом году анонсировала экранизацию игры. Компания не собирается спешить с этим проектом, чтобы сделать качественную адаптацию уникальной вселенной Cyberpunk, однако не похоже, что нас ждет долгострой. Во время отчета перед инвесторами компания отметила активное производство экранизации.

Согласно заявлению CD Projekt RED, премьера экранизации Cyberpunk 2077 не состоится в ближайшее время. Тем не менее ведутся подготовительные работы к съемкам, а самое главное, уже пишется сценарий для проекта. Разработкой истории занимаются сотрудники из CD Projekt RED при поддержке опытной команды из киностудии Anonymous Content, которая работала над сериалами "Мистер Робот" и "Настоящий детектив".

При этом формат адаптации все еще остается неизвестным. Ранее сообщалось, что это будет проект с живыми актерами, поэтому поклонников может ждать крупнобюджетный фильм или даже сериал с десятками эпизодов. Первые детали об экранизации Cyberpunk 2077 должны появиться к началу следующего года.