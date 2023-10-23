Пройдя Phantom Liberty, игроков ждет множество секретных диалогов в основном сюжете Cyberpunk 2077

Разработчики из студии CD Projekt RED в сюжетном дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 наглядно показали, что проделали колоссальную работу над ошибками. При прохождении DLC можно обнаружить множество интересных деталей, пасхалок и прописанных диалогов, которые могут даже влиять на основную сюжетную линию игры. Как оказалось, если сначала пройти Phantom Liberty, а потом перейти к основным заданиям Cyberpunk 2077, можно увидеть несколько новых сцен и открыть секретные диалоги.
В сети обратили внимание на серьезное внимание к деталям внутриигрового мира Cyberpunk 2077, которое показали разработчики в масштабном аддоне. События из дополнения не только учитываются в диалогах основного сюжета, но и позволяют игрокам сильно расширить свои знания.
Как минимум в игре были найдены две новые сцены, которые рассказывают больше информации о Чёрном заслоне — виртуальном барьере, разделяющем киберпространство. Первый секретный диалог можно получить во время разговора с сотрудником компании Arasaka Андерсом Хеллманом после завершения части квеста с Панам. После прохождения Phantom Liberty, появляется возможность рассказать ему о событиях из дополнения, от чего он будет напуган возможностями Чёрного заслона.
Второй диалог встречается практически в самом конце основного сюжета Cyberpunk 2077. Дикий искусственный интеллект Альт во время разговора с Ви обратит внимание, что герой уже встречался с неизвестными технологиями в Phantom Liberty. Далее Альт рассказывает об этих сущностях:
При столкновении с вашей реальностью их бесконечная изменчивость придала бы им желаемую, осязаемую форму. К счастью, технология вашей реальности слишком примитивна, чтобы открыть шлюзы. Придерживая вас, она ограничивает их, держит их на расстоянии. Но это ненадолго. Ты ускоришь это изменение, потому что у тебя есть то, что принадлежит им. Смертоносное оружие для вас. А для них - черный ход в будущее.
Фанаты игры уже начали строить теории о сиквеле Cyberpunk 2077. В продолжении мы можем увидеть проникновение вредоносных ИИ в мир через Чёрный заслон или события, которые к этому приведут.
Так. А нахрена они писали, что сначала надо пройти основной сюжет а потом дополнение!?
нет не так...дойти до точки невозврата и потом дополнение проходить.
У меня в этот раз порядок действий был такой:
1. Пролог, ветка Джуди/Эвелин Паркер + Панам
2. После пролога все задания фиксеров
3. Сразу после миссии с Вудуистами начал DLC
4. Вычистил весь Догтаун вообще от всего, залез в каждую дырку, нашел и место производства наркоты местной и спасательную капсулу Сойки и всех скрытых боссов, пасхалки и прочее
5. Прошел DLC на все концовки
6. Вернулся на точку невозврата и пошел по веткам Такемуры и Бестии, все доп квесты, дочистил карту от бандитизма
7. По итогу на крыше у меня был выбор звонить Риду, Панам, Ханако или идти на штурм с Бестией.
Новых диалогов уйма, переплетение на уровне. Мне в диалогах припоминали то, что я делал пол игры назад, а в сайд квесте вообще конфликт разрешился тем, что чуваки сказали "да ну его нахрен, этот тот мужик который перевалил кучу народу" и убежали) У меня макс репутация к тому моменту уже была. И еще в другом сайде тоже было подобное, но уже с отсылкой на одну из начальных миссий.
В диалогах с Джонни много нового появилось.
А еще вот это (спойлеры если че):
После победы над Цезарем я ничего с него не взял и через время он встретился мне в финале, где поблагодарил за мой выбор, а еще через время прислал фотку его новорожденной дочери
На момент боя с ним его жена еще беременна
Поломанный робот из Догтауна через время прислал благодарность и такую милоту)
Если во время прохождения игры приютить котейку, то в новой концовке в сообщении о выселении будет упоминать, что вашего домашнего животного выкупил аноним.
В титрах в сообщении от Бестии рядом с ней будет сидеть котейка) Она его выкупила.
Аналогично в концовке Легенда Посмертия котейка будет сидеть на барной стойке)
А еще можно после пролога вернуться в Компеки Плаза и взять яйцо игуаны, а потом дома ее вырастить)
Брейн, записанный зрителем от первого лица с выступлением Лиззи Уиззи в Черном Сапфире который дома появляется советую глянуть, прям круто)
Короче очень и очень много мелочей, которые создают живость мира.
120 часов накатал с дня выхода DLC) Первое прохождение было 82 часа.
Это все было в оригинале еще до выхода PL
По второму пункту значит я при первом прохождении это упустил, а по первому: в оригинале там был пункт в диалоге через 20 силы им пригрозить и они чет мялись и уходили, а в этот раз я никакого выбора на делал, после того как они сагрились сами же узнали меня и свалили, я даже пострелять не успел.
Там вроде привязка к уровню репутации была
Вполне возможно, что при первом прохождении у меня не было макс репутации на тот момент, поэтому отличалось тогда и сейчас. Но все равно круто как по мне. Даже в таких мелочах.
Проблема в том, что таких мелочей как раз крайне мало
Новые диалоги появятся и у панам. Правда озвучка как будто она по телефону с тобой говорит.
И другие образчики изящной словесности и филигранные речевые обороты с помощью деепричастий.
Вчера прошёл и концовки кроме титров не увидел. Типа спас Сойку, отправил на луну и всё... Глупо как-то, хоть показали бы, что дальше будет!
Концовка будет в конце после Арасаки. Ты прошёл длц, а не завершил игру. Но там есть опция с тихой старостью, но как по мне - отстойная концовка.
Зря сойку отправил на луну, это худшая концовка
Да? Ля! А что не худшая?
Ля, вот печально. А возвращаться нет возможности, у меня уж много уровней пройдено и заданий после =(
Я как раз сейчас прохожу основную сюжетку именно после того как прошёл дополнение. Конечно во-первых чувствуется, что дополнение по дизайну локаций очень насыщенное и сделано по геймплею иначе )) когда выезжаешь из пёсего города в основной то разница ощущается.
Каких-то новых диалогов я не увидел, но играть уже прокаченным персонажем которого ты прокачал ещё на дополнении, в основную сюжетку интересней, это 100%.
Так же да, графику они подтянули и оптимизацию в целом по игре, это тоже +
Такое себе... Для меня концовка фантом либерти с исцелением самая правильная и каноничная... А после неё дальше уже не поиграешь при всем желании
То есть после прохождения длс Призрачная свобода всё таки можно вернуться в оригинальную игру Найтсити..Это замечательно !
Это уже пусть лицушники вазюкаются, потраченные бабки отбивают, я на приратке прошёл удалил и мне нафиг не надо дальше в ней ковыряться.
Обожаю сиди проджект ред.
У них всего 2 игры. Но они подарили им нам с огромной любовью.
Т.е ты берешь в расчет только две их игры, а остальные для тебя не существуют? Думаю для них это оскорбительно
Зуммеры не знакомы с 2мя первыми Ведьмаками?
Я играл во 2 ведьмака. Первого честно пробовал 2 раза, но не осилил. Душился жестко с этой боевкой в такт где надо бить.
...к нашим деньгам, ты хотел сказать.
И да, каким бы хорошим не вышло дополнение, любить SDPR нам все равно не за что, учитывая их поганое отношение к русским игрокам.
Мои деньги любят их игры. Принципиально купил и то и то и там сям.
Заслужили - качественные продукты.
А русские игроки и так далее ну это глупости, мне все равно.
Множество - это два, и которые не на что не влияют?
а о каком сюжете речь то ? он там разве есть ?