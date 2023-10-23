Пройдя Phantom Liberty, игроков ждет множество секретных диалогов в основном сюжете Cyberpunk 2077

Разработчики из студии CD Projekt RED в сюжетном дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 наглядно показали, что проделали колоссальную работу над ошибками. При прохождении DLC можно обнаружить множество интересных деталей, пасхалок и прописанных диалогов, которые могут даже влиять на основную сюжетную линию игры. Как оказалось, если сначала пройти Phantom Liberty, а потом перейти к основным заданиям Cyberpunk 2077, можно увидеть несколько новых сцен и открыть секретные диалоги.

В сети обратили внимание на серьезное внимание к деталям внутриигрового мира Cyberpunk 2077, которое показали разработчики в масштабном аддоне. События из дополнения не только учитываются в диалогах основного сюжета, но и позволяют игрокам сильно расширить свои знания.

Как минимум в игре были найдены две новые сцены, которые рассказывают больше информации о Чёрном заслоне — виртуальном барьере, разделяющем киберпространство. Первый секретный диалог можно получить во время разговора с сотрудником компании Arasaka Андерсом Хеллманом после завершения части квеста с Панам. После прохождения Phantom Liberty, появляется возможность рассказать ему о событиях из дополнения, от чего он будет напуган возможностями Чёрного заслона.

Второй диалог встречается практически в самом конце основного сюжета Cyberpunk 2077. Дикий искусственный интеллект Альт во время разговора с Ви обратит внимание, что герой уже встречался с неизвестными технологиями в Phantom Liberty. Далее Альт рассказывает об этих сущностях:

При столкновении с вашей реальностью их бесконечная изменчивость придала бы им желаемую, осязаемую форму. К счастью, технология вашей реальности слишком примитивна, чтобы открыть шлюзы. Придерживая вас, она ограничивает их, держит их на расстоянии. Но это ненадолго. Ты ускоришь это изменение, потому что у тебя есть то, что принадлежит им. Смертоносное оружие для вас. А для них - черный ход в будущее.

Фанаты игры уже начали строить теории о сиквеле Cyberpunk 2077. В продолжении мы можем увидеть проникновение вредоносных ИИ в мир через Чёрный заслон или события, которые к этому приведут.