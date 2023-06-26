Процессоры AMD Ryzen получают до 27% прироста производительности в Cyberpunk 2077 с неофициальным фиксом ©

После выхода Cyberpunk 2077 владельцы процессоров AMD заметили, что их чипы остаются недоиспользованными, особенно в отношении SMT. Эта проблема была обнаружена сразу после выхода игры, и хотя CD Projekt Red заявила, что проблема была решена в патче 1.05, это совсем не так, как показали тесты, проведенные PCGamesHardware.

Патч Cyberpunk 2077 HotFix 1.05 в основном направлен на решение проблемы использования SMT/Thread на процессорах AMD Ryzen, в основном на 4-ядерных и 6-ядерных SKU. По словам разработчиков, 8-, 12- и 16-ядерные чипы работали как положено, однако простой тестовый запуск вне встроенного теста показывает, что процессоры AMD Ryzen по-прежнему сталкиваются с недостаточным использованием своих ядер/потоков, что может привести к резкому снижению производительности.



Решением этой проблемы является простая HEX-правка, которую вы можете скачать и использовать самостоятельно, следуя простому руководству, представленному ниже:

использовать Cyberpunk 2077 в текущей версии без модификаций

использовать CapFrameX в качестве бенчмарк-программы

использовать процессор Ryzen с более чем шестью ядрами (процессоры Intel не затронуты)

следуйте нашему шаблону, подробности вы можете найти в видеоролике

использовать наш бенчмарк (скачать можно ниже)

иметь возможность запускать бенчмарк в пределе возможностей процессора (требуется мощная видеокарта)

Ссылка для скачивания

Если загрузка не нравится вашему антивирусу, то вы можете просто отредактировать исполняемый файл Cyberpunk 2077 вручную, заменив шестнадцатеричное значение "75 2D 33 C9 B8 01 00 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08" на "EB 2D 33 C9 B8 01 00 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08" и сохранив его. Дублирование старого исполняемого файла и использование его с оригинальным шестнадцатеричным кодом позволит вам запустить игру с AMD Ryzen SMT Fix и без него.

PCGameshardware именно так и поступила, и результаты показали улучшение до 27% с применением нового неофициального патча. Используя 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache, процессор показал прирост в среднем с 108,3 FPS до 137,9 FPS. Это показывает, что в игре и ее оптимизации под 8-ядерные процессоры AMD Ryzen все еще существует серьезная проблема, которую разработчикам еще предстоит решить.



Cyberpunk 2077 - это чудо техники, которое продолжает быть своеобразным полигоном для тестирования преимуществ графических возможностей, таких как недавно представленная технология Path Tracing в режиме RT-Overdrive. Было бы неплохо, если бы разработчики обратили внимание на эти столь необходимые проблемы, с которыми сталкивается подавляющее большинство ПК-геймеров.