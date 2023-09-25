Раскрыт размер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Менеджер по работе с сообществом CD Projekt RED Марчин Момот объявил размер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. DLC займет 24 ГБ на PC, 33 ГБ на PlayStation 5 и 38 ГБ на Xbox Series X/S.
Также на консолях уже стартовала предзагрузка дополнения. На момент публикации CD Projekt RED не объявляла об этой функции для обладателей Phantom Liberty на PC.
Сюжетное дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября. Журналисты считают DLC «одной из лучших историй» в играх CD Projekt RED.
Кто в курсе во сколько можно будет загрузить в steam? хочу на ночь поставить
Вроде в час ночи будет доступно, слышал такое
Помню кто то отвечал что ночью в 2 выходит длс
Да ща отмотал новости, вроде в 2:00 по МСК.
да че там качать 24 гб это 10 минут максимум))
Нормально
Интересно, а пиратское длс встанет на лицуху стима?
Жаль предзагрузки на пк опять нету
Круто завтра сыгранем, как раз Baldur's Gate 3 добью
А сколько будет весить всё вместе игра + длс на пека?
2.0 весит 61гб + 24гб DLC, получается 85гб в сумме.
а на старте же больше было без дополнения?
да, 70+ было
Журналисты считают DLC «одной из лучших историй» в играх CD Projekt RED.
Ну вот мы сами скоро и посмотрим!