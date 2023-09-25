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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 184 оценки

Раскрыт размер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Simple Jack
Новости

Менеджер по работе с сообществом CD Projekt RED Марчин Момот объявил размер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. DLC займет 24 ГБ на PC, 33 ГБ на PlayStation 5 и 38 ГБ на Xbox Series X/S.

Также на консолях уже стартовала предзагрузка дополнения. На момент публикации CD Projekt RED не объявляла об этой функции для обладателей Phantom Liberty на PC.

Сюжетное дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября. Журналисты считают DLC «одной из лучших историй» в играх CD Projekt RED.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
xxxcoldsatan77

Кто в курсе во сколько можно будет загрузить в steam? хочу на ночь поставить

2
BeautifulSinjin

Вроде в час ночи будет доступно, слышал такое

0
Юрец Одесса

Помню кто то отвечал что ночью в 2 выходит длс

0
xxxcoldsatan77 Юрец Одесса

Да ща отмотал новости, вроде в 2:00 по МСК.

1
Floww

да че там качать 24 гб это 10 минут максимум))

0
askazanov

Нормально

0
Dark1994

Интересно, а пиратское длс встанет на лицуху стима?

0
luVol

Жаль предзагрузки на пк опять нету

0
FlowingNekton

Круто завтра сыгранем, как раз Baldur's Gate 3 добью

-1
KANSERVATOR

А сколько будет весить всё вместе игра + длс на пека?

-1
Богдан Мастдаев

2.0 весит 61гб + 24гб DLC, получается 85гб в сумме.

1
KANSERVATOR Богдан Мастдаев

а на старте же больше было без дополнения?

0
Богдан Мастдаев KANSERVATOR

да, 70+ было

0
UnpleasantIdriel

Журналисты считают DLC «одной из лучших историй» в играх CD Projekt RED.

Ну вот мы сами скоро и посмотрим!

-1