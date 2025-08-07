Разработчик CDPR рассказал, почему Геральт никогда не сможет вести себя в стиле GTA, в отличие от Ви из Cyberpunk 2077

Старший вице-президент по технологиям CD Projekt Red, Шарль Трембле, в недавнем интервью поделился интересными мыслями о ключевых различиях в подходе к созданию миров The Witcher и Cyberpunk 2077. По его словам, главная разница заключается не только в вертикальности Найт-Сити против просторов фэнтезийного Континента, но и в самой природе главных героев.

Трембле объяснил, что протагонисты серии The Witcher, Геральт и Цири, являются глубоко проработанными личностями с уже сложившимся характером и моральным кодексом.

Цири или Геральт — это полноценные персонажи. У них есть своя личность, есть вещи, которые они не станут делать.

— отметил разработчик.

Это означает, что хотя игрок и принимает важные решения, они все равно должны укладываться в рамки характера ведьмака.

Совершенно иной подход был применен в Cyberpunk 2077. Главный герой, Ви, по своей сути является «наёмником» — чистым листом, чью предысторию, внешность и, что самое главное, модель поведения определяет сам игрок.

У Ви больше свободы в том, как он или она хочет взаимодействовать с миром, в злом или добром ключе, в то время как очень трудно представить, чтобы Геральт начал вести себя в стиле GTA. Очень, очень трудно.

— пошутил Трембле.

Это фундаментальное различие в философии дизайна протагониста объясняет, почему Cyberpunk 2077 предлагает более «песочный» опыт с возможностью отыгрывать совершенно разные роли, тогда как The Witcher 3 предоставляет более сфокусированное, но не менее глубокое повествование, ограниченное личностью своего знаменитого героя.