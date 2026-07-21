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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 425 оценок

Разработчик Cyberpunk 2077 намекнул, что игроки до сих пор не нашли все секреты виллы Керри Евродина

IKarasik IKarasik

Даже спустя шесть лет после релиза Cyberpunk 2077 в игре могут оставаться нераскрытые секреты. Об этом рассказал заместитель геймдиректора CD Projekt Red Павел Саско.

Поводом для заявления стал пост одного из игроков, который только недавно обнаружил, что в особняке музыканта Керри Евродина можно изучить его ноутбук и найти дополнительные детали о персонаже.

По словам Саско, разработчики специально наполняли мир подобными необязательными находками. Электронные письма, файлы, даташарды и книги помогают глубже раскрыть историю локаций и персонажей для тех, кто любит исследовать мир.

Особое внимание разработчик уделил вилле Евродина. Он признался, что лично занимался созданием этой локации и «спрятал в ней очень много всего».

За годы после релиза игроки уже обнаружили немало скрытых деталей возле особняка. Например, рядом с виллой можно найти тела двух неудачливых грабителей и даташард, объясняющий, почему попытка украсть гитару Керри закончилась для них трагически.

При этом Саско не уточнил, остались ли в особняке еще не найденные секреты. Однако его слова намекают, что даже спустя годы поклонникам Cyberpunk 2077 все еще есть что искать в Найт-Сити.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
dsxcvf

Комнату грязи? Аквадискотеку? Комнату БДСМ?

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Hroum95

Давно уже все секреты нашли, просто не все посты строчат об этом.