Разработчик Cyberpunk 2077 намекнул, что игроки до сих пор не нашли все секреты виллы Керри Евродина

Даже спустя шесть лет после релиза Cyberpunk 2077 в игре могут оставаться нераскрытые секреты. Об этом рассказал заместитель геймдиректора CD Projekt Red Павел Саско.

Поводом для заявления стал пост одного из игроков, который только недавно обнаружил, что в особняке музыканта Керри Евродина можно изучить его ноутбук и найти дополнительные детали о персонаже.

По словам Саско, разработчики специально наполняли мир подобными необязательными находками. Электронные письма, файлы, даташарды и книги помогают глубже раскрыть историю локаций и персонажей для тех, кто любит исследовать мир.

Особое внимание разработчик уделил вилле Евродина. Он признался, что лично занимался созданием этой локации и «спрятал в ней очень много всего».

За годы после релиза игроки уже обнаружили немало скрытых деталей возле особняка. Например, рядом с виллой можно найти тела двух неудачливых грабителей и даташард, объясняющий, почему попытка украсть гитару Керри закончилась для них трагически.

При этом Саско не уточнил, остались ли в особняке еще не найденные секреты. Однако его слова намекают, что даже спустя годы поклонникам Cyberpunk 2077 все еще есть что искать в Найт-Сити.