Разработчик Cyberpunk 2077 официально опроверг теорию о камео Илона Маска: "Кто придумал эту чушь?" ©

Вопрос о том, действительно ли в Cyberpunk 2077 был бизнес-магнат Илон Маск, может быть окончательно закрыт, поскольку разработчик CD Projekt Red подтвердил, что его там точно нет.

За годы, прошедшие с момента выхода Cyberpunk 2077, в Интернете появилось множество предположений о том, не является ли некий NPC камео Маска. NPC появляется в игре совсем ненадолго и вряд ли является центром внимания в той единственной сцене, но этого оказалось достаточно, чтобы убедить некоторых людей в том, что это точно Маск, особенно после недавних откровений о том, что генеральный директор Twitter, кхм, X, потребовал добавить его в игру.

Старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Патрик К. Миллс официально подтвердил, что это не он. Но при этом он не стал опровергать рассказанную Маском историю. Отвечая фанату, заметившему, что двойник Илона Маска был удален из игры, Миллс сказал:

Это был не Илон Маск, он совсем на него не похож. Кто придумал эту чушь?.

NPC действительно имеет смутное сходство с Маском и почти всеми другими белыми мужчинами среднего возраста с каштановыми волосами. При увеличении масштаба лицо NPC очень мало похоже на лицо Маска. Вот сравнительный снимок, сделанный Казулиски (Kazuliski), ютубером, сделавшим ролик, в котором разбирается теория фанатов:

Почти ничего общего, верно? И теперь, после комментария Миллса, можно с уверенностью сказать, что любое реальное или воображаемое сходство между этим NPC из Cyberpunk 2077 и Маском - чистая случайность.