Разработчик Cyberpunk 2077 опроверг миф о лифтах: это не скрытые экраны загрузки

В сообществе игроков Cyberpunk 2077 уже давно ходит мнение, что лифты в Найт-Сити используются как прикрытие для подгрузки локаций — приём, хорошо знакомый по другим крупным ААА-играм. Однако в CD Projekt Red уверяют: это не так.

Креативный директор Cyberpunk 2 и постановщик кат-сцен оригинальной игры Игорь Саржиньский резко отреагировал на этот слух в соцсети Bluesky. По его словам, Red Engine позволяет свободно перемещаться по огромному открытому городу и заходить в масштабные интерьеры без каких-либо загрузочных экранов, поэтому «трюки с лифтами» просто не нужны.

«Вы правда думаете, что можно без пауз исследовать весь город и огромные здания, но при этом нам требуется лифт, чтобы подгрузить пентхаус?» — иронично отметил разработчик. Он подчеркнул, что лифты существуют исключительно по логике мира и дизайна уровней, а при желании их вообще можно было бы сделать прозрачными. «Этот движок — настоящее чудо. Я не принимаю клевету», — добавил Саржиньский.

Подобные подозрения со стороны игроков во многом объяснимы: многие крупные проекты действительно используют коридоры, тоннели, лифты или медленные анимации для маскировки подгрузок. Но в случае Cyberpunk 2077, как утверждают в студии, Red Engine справляется с потоковой загрузкой данных без подобных ухищрений.