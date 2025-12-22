Разработчик Cyberpunk 2077 опроверг миф о лифтах: это не скрытые экраны загрузки

В сообществе игроков Cyberpunk 2077 уже давно ходит мнение, что лифты в Найт-Сити используются как прикрытие для подгрузки локаций — приём, хорошо знакомый по другим крупным ААА-играм. Однако в CD Projekt Red уверяют: это не так.
Креативный директор Cyberpunk 2 и постановщик кат-сцен оригинальной игры Игорь Саржиньский резко отреагировал на этот слух в соцсети Bluesky. По его словам, Red Engine позволяет свободно перемещаться по огромному открытому городу и заходить в масштабные интерьеры без каких-либо загрузочных экранов, поэтому «трюки с лифтами» просто не нужны.
«Вы правда думаете, что можно без пауз исследовать весь город и огромные здания, но при этом нам требуется лифт, чтобы подгрузить пентхаус?» — иронично отметил разработчик. Он подчеркнул, что лифты существуют исключительно по логике мира и дизайна уровней, а при желании их вообще можно было бы сделать прозрачными. «Этот движок — настоящее чудо. Я не принимаю клевету», — добавил Саржиньский.
Подобные подозрения со стороны игроков во многом объяснимы: многие крупные проекты действительно используют коридоры, тоннели, лифты или медленные анимации для маскировки подгрузок. Но в случае Cyberpunk 2077, как утверждают в студии, Red Engine справляется с потоковой загрузкой данных без подобных ухищрений.
Эм, достаточно просто включить ноу клип и спокойно увидеть, что ВСЯ карта бесшовна...
Да же если это и так, это хоть не черный экран.
Такое чудо, что Киберпук 2 будет на анрил энжине.
Все умельцы работать с домашним двиглом разбежались кто куда после релиза киберпука, учить новых им показалось менее выгодным, чем переехать на анрил и нанимать гастролеров.
Учить некому) Страшно представить какую они вафлю выпустят теперь
Если движок - чудо, то нахрена на другой переходить?
На Unreal Engine 5 игры делать намного быстрее, чем на Red Engine. Ведьмак 4 вышел бы в 2030, а не в 2027.
А минусы?
А где специалистов для работы с чудо-движком взять? Новых обучать долго и дорого, а текучка кадров большая. На UE5 этой проблемы нет. Точка.
Мне кажется, или лифт на пикче - чистый Халф-Лайф?
Думаю, это скрытое послание к тому, когда выйдет третья часть.
Банально потому что по крайней мере в свою квартиру можно вскарабкаться по балконам или спрыгнуть со своего этажа на мусорку минуя лифт. Чё по другим знаниям хз.
Ну никто и не спорит.