Недавний выпуск Phantom Liberty вызвал серьезный подъем популярности Cyberpunk 2077. Фанаты возвращаются в Найт Сити, чтобы познакомиться с новым контентом, начиная с Соломона Рида и заканчивая исправлениями, которые принесло бесплатное обновление 2.0. К сожалению, внезапный наплыв как старых, так и новых игроков означает неизбежное появление проблем. CD Projekt Red только что разъяснила одну из них, рассказав о причинах некорректной синхронизации автосохранений.
Разработчик Cyberpunk 2077 упоминает об успехе нового расширения, говоря: "Поскольку тысячи игроков присоединились к Phantom Liberty, мы наблюдаем большой трафик на нашем бэкенде Cross Progression". CD Projekt Red продолжает, заявляя, что поклонники "могут испытывать временные задержки в синхронизации автосохранений". Похоже, что автосохранения - это единственные сохранения, с которыми сейчас возникают проблемы, так как разработчики пишут, что ручные сохранения, быстрые сохранения и сохранения "точка невозврата" будут "продолжать синхронизироваться в обычном режиме".
Учитывая недавнее обновление 2.0 и, конечно же, Phantom Liberty, проблемы с автосохранением вполне объяснимы. Количество игроков Cyberpunk 2077 в Steam сейчас просто немыслимо, ведь в игре более чем в три раза больше игроков, чем в Starfield.
К счастью, текущая проблема с некорректной синхронизацией автосохранений легко устранима и не вредит популярности Cyberpunk 2077. Если это коснулось вашей игры, просто используйте ручные сохранения до тех пор, пока не заметите, что автосохранения снова работают как обычно.
Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал о проблемах с автосохранением, назвав в качестве причины "трафик"©
Недавний выпуск Phantom Liberty вызвал серьезный подъем популярности Cyberpunk 2077. Фанаты возвращаются в Найт Сити, чтобы познакомиться с новым контентом, начиная с Соломона Рида и заканчивая исправлениями, которые принесло бесплатное обновление 2.0. К сожалению, внезапный наплыв как старых, так и новых игроков означает неизбежное появление проблем. CD Projekt Red только что разъяснила одну из них, рассказав о причинах некорректной синхронизации автосохранений.
Есть ещё проблемы, после убийств всех людей где в Пасифике сильные охраняют что то важное, там я словил баг, после того как я убил всех, бой не прекращался, я не мог открыть ни инвентарь, ни телефон, ни карту, ничего, даже дошёл до агента и после выполнения квеста не получилось. Пришлось отложить эту битву до следующего патча, так же столкнулся с одной штукой, я незнаю баг это или нет, после того как я кинул нож в голову, NPC не умирает. Просто ходит туда сюда и ищет меня, также некоторые быстро умирают после этого, а некоторые нет.
Но, стоит отметить, что много чего исправили, это как будто другая игра, другие квесты, некоторые квесты там долелали, с некоторыми боссами сражаться стало лучше, ещё недавно сражался с одним нетраннершей которая пользовалась инвизом. Добывать комплектующие для улучшение оружий и импланты стало сложнее, а эдди легче, а так импланты стоят очень много, потратил 5ч чтобы нафармить 300к и всё это потратил за 1 минуту на импланты.
Киберпанк с патчем 2.0 и 1 длс - другая игра, просто супер, прошел 100500 раз (условно). Скайрим в hd переиздании - опять впаривают ту же игру, Тодд Говард такой сякой.
Меня крайне удивило другое - игра исправно работает на новых версиях win10 и по каким то причинам отказывается работать на старых версиях той же винды... зачем это было сделано,мне не совсем понятно.... теперь скорее всего придется Винду переустановливать(
Ради игры переустанавливать винду?
А что разве плохая игра?
Разве я сказал такое? А просто не ттак напечатал.
Просто ради игры переустанавливать винду, ну это уже немного слишком.
Так,а что мне делать то? Я очень хочу поиграть в Кибер.Я купил длс,а игра у меня жёстко крашит на старой винде( Пробовал так вылечить - не получается....поэтому придётся ставить.(Я конечно потрепыхаюсь ещё немного, может заработатет ,но я чего то очень сильно сомневаюсь....
А почему бы винду просто не обновить?