Разработчик Cyberpunk 2077 рассказали о предстоящих улучшениях трассировки пути и поддержке FSR3

После выпуска Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и обновления 2.0 компания CD Projekt RED смогла еще больше улучшить визуальные эффекты игры по сравнению с и без того потрясающей базовой игрой благодаря таким дополнениям, как NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction).
Однако, поскольку режим трассировки пути технически все еще находится в предварительной версии, а также есть другие интересные технические темы (обещанная реализация AMD FSR 3 и переход с RED Engine на Unreal Engine 5), глобальный арт-директор CD Projekt RED Якуб Кнапик в новом интервью рассказал подробнее.
Мы все еще совершенствуем нашу реализацию трассировки пути. Мы сосредоточились на стабильности изображения при слабом освещении и общем качестве изображения, обеспечиваемом этой функцией. Мы реализовали усилитель качества для непрямых вычислений, который стабилизировал ситуации, когда обычно энергии яркости было мало, и в результате у нас было мало световых сэмплов, что приводило к эффекту «кипения» и размытия. Мы также поработали над некоторыми деталями представления изображений, ориентированными на рендеринг персонажей. В целом, я думаю, к запланированному выпуску нам удалось довести решение до очень стабильного и визуально зрелого состояния.
Добавление DLSS 3.5 Ray Reconstruction получило единодушную оценку после выпуска. Однако были обнаружены отдельные случаи размытия, ореолов и постеризации. Кнапик сообщил, что CD Projekt RED работает над улучшениями.
Как я уже упоминал выше, я бы сказал, что это именно та область, на которой мы в основном сосредоточились: повышение качества нашего режима RT: Overdrive. Я чувствую, что мы добились хорошего прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро сможем поделиться им.
Ранее было подтверждено, что Cyberpunk 2077 получит обновление для поддержки AMD FidelityFX Super Resolution 3, но пока этого не произошло. Кнапик прокомментировал ситуацию.
Это новая и очень интересная технология, и я могу с уверенностью подтвердить, что мы работаем над полной реализацией FSR3, но это все еще непрерывный процесс, и мы чувствуем, что нам нужно еще больше времени, чтобы выпустить ее с желаемым результатом. Я бы не хотел давать точных оценок того, когда это произойдет.
При этом бросили дорабатывать старую трассировку отражений, итого мы имеем на рассвете, закате и ряде иных ситуаций вместо кожи у людей зеркала.
Согласен :)
Да есть с самого релиза куча мест, где те же тени из-за лучей начинают себя неадекватно вести, то пропадая, если сделаешь шаг вперёд, то снова появляются.
Эпоха костылей и мыла вместо оптимизации,печально.
О какой оптимизации может идти речь в RT Overdrive? Эти лучи для топовых карт.
Ранее было подтверждено, что Cyberpunk 2077 получит обновление для поддержки AMD FidelityFX Super Resolution 3, но пока этого не произошло. Кнапик прокомментировал ситуацию.
Шутки про 3.0 перестают быть шутками...
Как раз сейчас прохожу Cyberpunk 2077 во второй раз и если ореолы частично можно решить заменой одного файла, то вот размытие, а именно "маслянистый" эффект дико портит картинку, хотя если выключить пункт ray reconstruction, то этот эффект пропадает, зато освещение да и вообще отображение волос становится гораздо хуже, надеюсь разработчики исправят данные проблемы...
трассировка пути? это че за новая хрень?
Let'sGOOOOOOOO!
Опять? да вы издеваетесь, куда уже там улучшать.
Да вспомните сколько они FSR в оригинальную игру добавляли... Если не ошибаюсь почти 1.5 года..CD PROJEKT партнёры с NVIDIA и я думаю это основная причина почему они не спешат. Уверен раньше весны они не добавят FSR 3. Конечно лучше поздно чем никогда, но с учётом что это последнее крупное обновление могли бы и постараться.. так как многие игроки к этому времени уже пройдут игру и повода возвращаться особо не будет
Крайне редко врубаю лучи, очень редко. Но вот играть без них в такие игры, как Киберпанк, Собаки Легион, Контрол, это изврат. Разница с лучами и без в этих трёх играх - небо и земля!
только вопрос — как пофиксить вылеты в собаках при включенных лучах, когда дрон начинает в тебя палить... Приходится играть без лучей...