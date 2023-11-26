Разработчик Cyberpunk 2077 рассказали о предстоящих улучшениях трассировки пути и поддержке FSR3

После выпуска Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и обновления 2.0 компания CD Projekt RED смогла еще больше улучшить визуальные эффекты игры по сравнению с и без того потрясающей базовой игрой благодаря таким дополнениям, как NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction).

Однако, поскольку режим трассировки пути технически все еще находится в предварительной версии, а также есть другие интересные технические темы (обещанная реализация AMD FSR 3 и переход с RED Engine на Unreal Engine 5), глобальный арт-директор CD Projekt RED Якуб Кнапик в новом интервью рассказал подробнее.

Мы все еще совершенствуем нашу реализацию трассировки пути. Мы сосредоточились на стабильности изображения при слабом освещении и общем качестве изображения, обеспечиваемом этой функцией. Мы реализовали усилитель качества для непрямых вычислений, который стабилизировал ситуации, когда обычно энергии яркости было мало, и в результате у нас было мало световых сэмплов, что приводило к эффекту «кипения» и размытия. Мы также поработали над некоторыми деталями представления изображений, ориентированными на рендеринг персонажей. В целом, я думаю, к запланированному выпуску нам удалось довести решение до очень стабильного и визуально зрелого состояния.

Добавление DLSS 3.5 Ray Reconstruction получило единодушную оценку после выпуска. Однако были обнаружены отдельные случаи размытия, ореолов и постеризации. Кнапик сообщил, что CD Projekt RED работает над улучшениями.

Как я уже упоминал выше, я бы сказал, что это именно та область, на которой мы в основном сосредоточились: повышение качества нашего режима RT: Overdrive. Я чувствую, что мы добились хорошего прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро сможем поделиться им.

Ранее было подтверждено, что Cyberpunk 2077 получит обновление для поддержки AMD FidelityFX Super Resolution 3, но пока этого не произошло. Кнапик прокомментировал ситуацию.

Это новая и очень интересная технология, и я могу с уверенностью подтвердить, что мы работаем над полной реализацией FSR3, но это все еще непрерывный процесс, и мы чувствуем, что нам нужно еще больше времени, чтобы выпустить ее с желаемым результатом. Я бы не хотел давать точных оценок того, когда это произойдет.