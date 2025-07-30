Разработчик Cyberpunk 2077 утверждает, что игра так хороша сегодня из-за провального запуска

Выпуск Cyberpunk 2077, вероятно, до сих пор не дает покоя некоторым членам команды CD Projekt Red, но спустя несколько лет некоторые сотрудники видят в провале только положительные стороны. По словам старшего вице-президента по технологиям Чарльза Трембле, игра «выдержала испытание временем». В интервью The Mirror продюсер признал, что без сложного старта не было бы версии игры для Nintendo Switch 2.
В конечном счёте, если задуматься, если бы игра оказалась настолько успешной, как мы изначально ожидали, была бы она той же самой, что и сейчас? Не думаю. Это странно, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись, но в конечном счёте мы вложили много сил в эту игру, и я думаю, что теперь она стала намного, намного лучше. Так что я очень доволен результатом.
Главной темой обсуждения, однако, был не оригинальный релиз 2020 года, а порт Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Switch 2. Подготовка версии для гибридной консоли Nintendo стала сложной задачей, которая заставила разработчиков ограничить доступные ресурсы и уменьшить количество деталей. Количество языковых версий также было сокращено, и игроки получили возможность загрузить выбранную локализацию.
Nintendo открыто заявила, что картридж для Switch 2 будет объёмом 64 ГБ. В то время Phantom Liberty уже занимала 90 ГБ, и мы хотели, чтобы и базовая игра, и дополнение были вместе. Как геймеры, мы все знаем, что класть в коробку только код — не лучшее решение, поэтому мы начали думать, как это обойти. Один из моих инженеров, Адриан, коллекционирует физические копии, так что это было то, чего он действительно хотел.
Многие ресурсы были продублированы по разным причинам, поэтому мы смогли ограничить количество дубликатов. Несколько роликов были в очень высоком разрешении. И нам пришлось решить: «Ладно, разрешение слишком высокое», поэтому мы немного снизили качество. Мы много экспериментировали, чтобы максимально сократить размер.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition дебютировала 5 декабря 2023 года на ПК, PlayStation 5 и консолях Xbox Series X/S. С 5 июня этого года игра также доступна на Nintendo Switch 2.
Клоуны... Оправдания уровня той пикчи: «Провал. Успех!» – они выехали только за счёт трёх вещей: репутационного багажа; довольного долгого ожидания; и конечно же рекламной компании, что они развернули вокруг игры.
• Репутацию они благополучно похерили этим проектом и его техническим состоянием; а так же множеством деталей, которые они презентовали, но которых не было в финальной версии по итогу.
• Долгое ожидания сыграло только на первых порах, пока игроки не стали прощупывать проект и сталкиваться всё с большими проблемами игры и с отсутствующим контентом, что были на презентации, но, опять же, в финальной версии испарились.
• Ну, и PR компания, которая то ли там шла в разрез с разработчиками, то ли они там не договорились между собой, что врать на камеру – в любом случае, игру хорошо раскрутили, тут стоит им отдать должное. Однако, это одна из вещей, которая, опять же, сильно разбазарила багаж репутации и доверия игроков, которая CDPR копила годами. Копила, чтобы так бездарно слить...
Так что видеть надо не хорошее в плохом, а делать выводы из своих ошибок. И, судя по риторике компании, выводов они никаких не сделали. И даже наоборот – готовы ещё глубже нырнуть в то же болото, что и множество других компаний/издателей.
Примечательно что обновление поручили аутсорсерам, которые по итогу одни скинчики да тачки добавили. А вот чтобы доработать игру и привести всё в обещанный порядок силёнок у них якобы не хватило. Игра как была проблемной, так она её и остаётся. Оптимизация, управление, а также желтушная и не вкусная лапаша, которой создатели кормят дурачков, тем самым заставляя во всё верить. Для меня эта студия погибла ещё после выхода Ведьмака и уходу серьёзных программистов. В игре и так хватает проблем от пустого города, до проблем с некоторыми миссиями, где даже не дают нормально сохраниться (пример миссии, где играешь за Сильверхеда и при прохождении миссии сохраниться можно в начале и конце). Проблем достаточно и исправлять их никто не будет, вся суть нынешних компании, включая эту. Всё ради денег и не более, на игроков плевать.
Ой, да не звезди. Я играл в Киберпанк сразу после того, как он вышел, и ЛИЧНО у меня, с оптимизацией было всё в порядке. Быстрые загрузки, кроме мелких текстурных багов, типа два типа на одном стуле сидят или в машину входит человек буквально, а не садясь в неё и голова из крыши торчит, или пистолет, который в воздухе завис, после смерти владельца. Все квесты прошёл без проблем, даже бага с сохранением не поймал, когда при превышении определённого веса файла сохранения, начинаются какие то проблемы (так как у меня не было этого бана, я уже забыл что там должно было быть) Так что после прохождения игры, я не понимал, почему все рассказывают про какие то критические баги. и поливают помоями игру направо и налево с каждого утюга. Не сказать, что игра для меня была чем то выcоким, и шедевральным, как многие пишут, через год после того как обсирали её, но и плохой или ужасной игрой, тоже нельзя назвать. А про проблемы = пустой город это вообще смешно читать. Каждый уважающий себя геймер знает, что чем меньше нпс в игре, тем меньше нагрузка. КАКИЕ могут быть проблемы с компом, от малого количества НПС?:D И про сохранения тоже смешно читать, то что не дают сохраняться в определённый сюжетный момент или во время боя,типа про такое не слышал, да?:DD Сейчас почти все игры делают на сохранения у контрольных точках. Да они и раньше были, тот же Borderlands и первый Ассассин и куча ещё всего.
Проблема не в отсутствии оптимизации, а в том, что ты не хочешь купить ПК, кот вытянет игру с трассировкой на выс настройках. У тебя пустой город из-за настроек, там хренова тьма народу везде на максималках .
А про миссии сльверхенда, если ты не заметил, там с одного выстрела все дохнут. Ты, что совсем криворукий и тебе с этим не справиться? Я вообще на геймпада все прохожу и ноль проблем.
переписка обладателей ведерок, которые они зовут компьютерами ))) то у них лагает, то текстуры не прогружаюся, то квест запоролся. фу такими быть
нормально все с игрой.
кто хочет сразу все ОК, тот есть СМУТА. и мир открытый и боевка и оптимизация и все, все, все
Cyberpunk 2077 тот самый пример как не нужна делать игры, а потом спустя 5 лет Патчить её разными Патчами и утверждать что игра крутая и классная, ведь Геймеры Дурачки которые забывают как игра выглядела на Релизе на самом деле на разных Платформах, так что Господа не будем себя обманывать и снимем с себя эти розовые очки и скажем что на "Релизе Cyberpunk 2077 был Дерьмом Собачеем" ноо спустя 5 лет благодаря Патчем, он показал себя во всей красе нуу или почти показал во все красе, поэтому подождём ещё 5 лет ии мы всё таки увидим тот самый Cyberpunk 2077 который нам обещали CD Пиар Red в 2012году, вот так вот.
Вау, да они прямо мега гении, придумали креативную отмазку на случай важных переговоров с фанатами, если вдруг Ведьмак 4 так же оподливится на релизе как и Кибербаг 2077.😂
Ну да, будут первооткрывателями нового тренда и удобной тактики . Типа, так это же хорошо что игра вышла такой проблемной , тем самым спустя 5 лет мы сделали ли её лучше , вспомните опыт с Киберпанк 2077 ,теперь это наша традиция :)
первооткрывателями были no man sky..
Игра буквально пример отсутствия какой-либо оптимизации.
оптимизация, это ваша жизнь, ваш уровень заработанной платы
Если твое ведро не тянет, то причем тут игра?
Ты, буквально, пример отсутствия знаний в теме ПК производительности.
Свидетели оптимизации, где вы такие находитесь.
Челы жидко обосрались, хоть сама игра, ну так себе, засыпаешь играя в эту "игру" а теперь люди играя в патчи 5 сука лет получают ответ: эм ну это, провал это успех. а последние обновление сделанное даже не разработчиками игры вышло куском кала которое ещё и переносили
Факты, ласт обнова с такими себе квестами. А починить то, что сломано не
Ждëм когда похорошеет Mindseye.
Гонял как только вышла и пофиг было на сырость, потому что мне зашел мир, персонажи, музыка и сюжет, мало таких игр и кибербагу можно было простить эти ошибки.
Да, тоже зашла игра на старте так ,что на баги было в целом пофиг.
это называется ранний доступ
Провал? Игра на равных с Ведьмаком в плане переигрывания лично у меня🔥 // Александр Кравцов
Какой же низкий у тебя порог...
Игра легенда💪👍🍻 Но всё же планка Ведьмака по выше будет в плане переигрывания. Я Ведьмака 3 прошёл четыре раза. А Киберпанк два раза. // Nvidia Power
Наоборот! Ведьмак - это детская сказка, Киберпанк серьёзное произведение и потому он намного сильнее.