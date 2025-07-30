Разработчик Cyberpunk 2077 утверждает, что игра так хороша сегодня из-за провального запуска

Выпуск Cyberpunk 2077, вероятно, до сих пор не дает покоя некоторым членам команды CD Projekt Red, но спустя несколько лет некоторые сотрудники видят в провале только положительные стороны. По словам старшего вице-президента по технологиям Чарльза Трембле, игра «выдержала испытание временем». В интервью The Mirror продюсер признал, что без сложного старта не было бы версии игры для Nintendo Switch 2.

В конечном счёте, если задуматься, если бы игра оказалась настолько успешной, как мы изначально ожидали, была бы она той же самой, что и сейчас? Не думаю. Это странно, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись, но в конечном счёте мы вложили много сил в эту игру, и я думаю, что теперь она стала намного, намного лучше. Так что я очень доволен результатом.

Главной темой обсуждения, однако, был не оригинальный релиз 2020 года, а порт Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Switch 2. Подготовка версии для гибридной консоли Nintendo стала сложной задачей, которая заставила разработчиков ограничить доступные ресурсы и уменьшить количество деталей. Количество языковых версий также было сокращено, и игроки получили возможность загрузить выбранную локализацию.

Nintendo открыто заявила, что картридж для Switch 2 будет объёмом 64 ГБ. В то время Phantom Liberty уже занимала 90 ГБ, и мы хотели, чтобы и базовая игра, и дополнение были вместе. Как геймеры, мы все знаем, что класть в коробку только код — не лучшее решение, поэтому мы начали думать, как это обойти. Один из моих инженеров, Адриан, коллекционирует физические копии, так что это было то, чего он действительно хотел.



Многие ресурсы были продублированы по разным причинам, поэтому мы смогли ограничить количество дубликатов. Несколько роликов были в очень высоком разрешении. И нам пришлось решить: «Ладно, разрешение слишком высокое», поэтому мы немного снизили качество. Мы много экспериментировали, чтобы максимально сократить размер.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition дебютировала 5 декабря 2023 года на ПК, PlayStation 5 и консолях Xbox Series X/S. С 5 июня этого года игра также доступна на Nintendo Switch 2.