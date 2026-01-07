ЧАТ ИГРЫ
Разработчик Cyberpunk 2077 заявил, что продление истории Джеки не имело бы смысла

monk70 monk70

Хотя Cyberpunk 2077 потребовалось несколько лет, чтобы реабилитироваться после неудачного запуска, игра наконец-то стала хитом, на который все надеялись, и крупным успехом для CD Projekt. Пока фанаты ждут продолжения, до которого ещё несколько лет, многие продолжают наслаждаться оригиналом, даже если у них есть несколько небольших нареканий.

Одно из распространённых предложений среди фанатов — уделить больше экранного времени Джеки Уэллсу, одному из самых любимых персонажей игры. Но, по словам разработчика Cyberpunk 2 Игоря Саржинского, эта идея не имеет особого смысла.

Саржински объяснил на BlueSky, что, хотя Джеки — любимец фанатов и отличный компаньон, его время в сюжете было намеренно ограничено и тщательно продумано.

Так что, если бы в CP77 продлили первый акт (до ограбления), игра стала бы лучше? Нет, не стала бы. Это все равно что сказать, что мы должны провести больше времени на Татуине с фермером Люком до того, как он ввязался во все эти дела джедаев.

Разработчик описал первый акт, который заканчивается ограблением с целью кражи экспериментальных технологий корпорации Arasaka, как чётко структурированный раздел.

Мотивация/цель в этом разделе игры довольно расплывчата — «добраться до вершины» — что, если затянуть его без ставок и давления, приведёт к бессвязному, не сфокусированному игровому процессу.

Саржински признал, что некоторым игрокам время, проведённое с Джеки, может показаться слишком коротким, но он считает, что баланс хорошо продуман. Он также уточнил, что шестимесячный монтаж, показанный после пролога, изначально задумывался как единая кинематографическая последовательность, а не как вырезанный из игры контент. Тем не менее, многие игроки проводят более 20 часов, исследуя район Уотсон с Джеки, прежде чем перейти к следующему этапу.

Комментарии:  2
askazanov

Отличная игра игра получилась в итоге! Много конечно чего не хватает.. Надеемся, что в сиквеле добавят.

76benziNNa

Солидарен, кто бы что не говорил, даже не взирая на все нюансы на старте, игру я прошел 4 раза и готов в 5 пройти в 4к(что и сделаю в блз время) в итоге вышла очень неплохая ААА+ игра.

