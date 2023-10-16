Разработчик рассказал о моральном состоянии команды CD Projekt Red после провального релиза Cyberpunk 2077 ©

После того как долгожданный релиз Cyberpunk 2077 в 2020 г. не оправдал ожиданий, моральное состояние команды разработчиков "сильно упало".

Так считает Колин Уолдер, инженерный директор CD Projekt Red с более чем 15-летним опытом работы в игровой индустрии, ранее работавший над The Witcher 3: Wild Hunt, а также над играми Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5. Недавно Уолдер выступил перед invenglobal на игровой конференции Inven в Южной Корее, где рассказал об уроках, извлеченных из Cyberpunk 2077.

Тот подход, который мы использовали, то, как мы работали над производством, создавали демо-версии, переходили к гибкому мышлению и рабочему процессу, - все это позволяет нам с самого начала быть на высоте в некоторых вопросах. Взять, к примеру, консоли: мы должны быть уверены в их работоспособности с самого начала. Для нашего следующего проекта, Polaris (часть новой трилогии игр серии Witcher от CDPR), мы уже с самого начала проводим демонстрацию и внутренние проверки на консоли. На этот шаг мы пошли только на более позднем этапе разработки Cyberpunk.

Далее разработчик рассказал о моральном состоянии команды в мире после выхода Cyberpunk 2077, заявив, что оно "сильно упало" после запуска игры.

Что касается других инструментов или стратегий поддержания морального духа после релиза, особенно после тех трудностей, с которыми мы столкнулись, то это действительно было непросто. Самое главное - это признать, что произошло. Мы должны были признать, что результат оказался не таким, на который мы рассчитывали, и что мы намерены что-то изменить.

По словам Уолдера, теперь команде необходимо "продемонстрировать приверженность" этим изменениям, заявив, что "действия говорят громче слов".

Например, когда приближается крайний срок, вместо того, чтобы вернуться к "кранчам", мы можем сказать: "Давайте скорректируем график" или "Давайте подойдем к этому по-другому". Как только такое поведение станет повторяться - как только команда увидит искренние усилия по предотвращению срыва сроков - вот тогда доверие и моральный дух начнут восстанавливаться. Люди должны увидеть это, чтобы поверить в это.

Несмотря на невероятно бурный старт, за последнее время Cyberpunk 2077 претерпела значительные изменения. Наряду с крупным патчем 2.0 студия также выпустила расширение Phantom Liberty, получившее множество положительных отзывов. Более того, недавно компания объявила, что к настоящему времени разошлось 25 млн. копий Cyberpunk 2077, а Phantom Liberty было продано 3 млн. копий за первую неделю после запуска.

Это действительно похоже на новую эру для некогда осажденной серии: в разработке находится продолжение, а также готовится экранизация с живыми актерами. Остается только надеяться, что CDPR сделала правильные выводы и такое больше не повторится.