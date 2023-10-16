Разработчик рассказал о моральном состоянии команды CD Projekt Red после провального релиза Cyberpunk 2077

После того как долгожданный релиз Cyberpunk 2077 в 2020 г. не оправдал ожиданий, моральное состояние команды разработчиков "сильно упало".
Так считает Колин Уолдер, инженерный директор CD Projekt Red с более чем 15-летним опытом работы в игровой индустрии, ранее работавший над The Witcher 3: Wild Hunt, а также над играми Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5. Недавно Уолдер выступил перед invenglobal на игровой конференции Inven в Южной Корее, где рассказал об уроках, извлеченных из Cyberpunk 2077.
Тот подход, который мы использовали, то, как мы работали над производством, создавали демо-версии, переходили к гибкому мышлению и рабочему процессу, - все это позволяет нам с самого начала быть на высоте в некоторых вопросах. Взять, к примеру, консоли: мы должны быть уверены в их работоспособности с самого начала. Для нашего следующего проекта, Polaris (часть новой трилогии игр серии Witcher от CDPR), мы уже с самого начала проводим демонстрацию и внутренние проверки на консоли. На этот шаг мы пошли только на более позднем этапе разработки Cyberpunk.
Далее разработчик рассказал о моральном состоянии команды в мире после выхода Cyberpunk 2077, заявив, что оно "сильно упало" после запуска игры.
Что касается других инструментов или стратегий поддержания морального духа после релиза, особенно после тех трудностей, с которыми мы столкнулись, то это действительно было непросто. Самое главное - это признать, что произошло. Мы должны были признать, что результат оказался не таким, на который мы рассчитывали, и что мы намерены что-то изменить.
По словам Уолдера, теперь команде необходимо "продемонстрировать приверженность" этим изменениям, заявив, что "действия говорят громче слов".
Например, когда приближается крайний срок, вместо того, чтобы вернуться к "кранчам", мы можем сказать: "Давайте скорректируем график" или "Давайте подойдем к этому по-другому". Как только такое поведение станет повторяться - как только команда увидит искренние усилия по предотвращению срыва сроков - вот тогда доверие и моральный дух начнут восстанавливаться. Люди должны увидеть это, чтобы поверить в это.
Несмотря на невероятно бурный старт, за последнее время Cyberpunk 2077 претерпела значительные изменения. Наряду с крупным патчем 2.0 студия также выпустила расширение Phantom Liberty, получившее множество положительных отзывов. Более того, недавно компания объявила, что к настоящему времени разошлось 25 млн. копий Cyberpunk 2077, а Phantom Liberty было продано 3 млн. копий за первую неделю после запуска.
Это действительно похоже на новую эру для некогда осажденной серии: в разработке находится продолжение, а также готовится экранизация с живыми актерами. Остается только надеяться, что CDPR сделала правильные выводы и такое больше не повторится.
Непосредственно команду разработки, а именно художников окружения, сценаристов, моделлеров, программистов и т.д. винить не в чем - они свою работу сделали отлично. Кого действительно нужно гнать в шею - верхушку и прочих эффективных менеджеров, которые маркетинговую программу поставили во главу угла, забивая на то, что игра тупо не готова, особенно на консолях. Что творилось с игрой на PS4 и вовсе вспоминать страшно. Потом конечно руководство приносило свои извинения как игрокам, так и сотрудникам, вот только есть ощущение, что им на это глубоко плевать на самом деле, они свои премии получили за 15 млн проданных копий (в первый год релиза), а что там дальше - да какая разница, бабла то заработали до неприличия много, можно и уволиться с золотым парашютом.
Спорное утверждение. Художники окружения - да, несомненно они создали интересный мир, красивый и атмосферный. Моделлеров - так-сяк, не все вышло хорошо, но много хорошего тоже сделано, как и программистов - наряду со спорными и неудачными решениями, были и удачные. А вот к сценаристам есть ряд вопросов. Одна из проблем игры - в ней четко ощущается то, что ее делали разные люди. Те же квесты - наряду с очень неплохими есть сделанные словно на аутсорсе за пачку рамена. Да и основная сюжетка имеет ряд косяков именно в сценарном плане.
Да ладно расстраиваться,сейчас игра отлично выглядит,да и новое дополнение было и есть очень удачным.
Сделали г@вно и морально упали, да как так(( вот наверное сюрприз для них, а то думали схавают и тихо проглотят
Знали бы они какое у меня было моральное состояние во время игры на релизе
Ой бедненькие несчастные
Игрокам плевать, на самом деле, на моральное состояние разрабов чего-то там.
именно. Некоторые разработчики вероятно упрямо верят, что это не так - но подобный подход работает только с энтузиастскими проектами, где люди как могут, так и делают. А когда "пожалейте высокооплачиваемого разработчика, у него нервная работа" - да плевать, не нравится работа - смени, устраивает зарплата - не ной.
Главное, что не начали дальше ныть и обещать всё в сиквеле, а взялись за игру и исправили её до примерного того состояния, которое должно было быть
очень примерно, далеко не все исправлено