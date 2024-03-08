Разработчики CDPR поздравили игрока Cyberpunk 2077 с находкой пасхалки после последнего обновления ролевой игры

Не так давно разработчики из CD Projekt Red заявляли, что в игре еще есть скрытые пасхалки до которых еще не добрались и одна из них была недавно обнаружена.

Блогер Ian Ilano TV обнаружил пасхалку в начале этой недели, быстро заслужив поздравления от комьюнити-менеджер CDPR Марчина Момота.

Недавно в одном из наших каналов Slack обсуждалось, что это еще не обнаружено. Молодцы, что обнаружили!

Пасхальное яйцо, о котором идет речь, - это фотография, на которой изображена часть команды разработчиков Cyberpunk 2077. Чтобы увидеть его, как объяснил Ilano, вам нужно отправиться в район Уотсон и найти Дайнер Тома на пересечении Урмленд-стрит и Брэдбери-стрит в Маленьком Китае

Как только вы окажетесь там, заберитесь на крышу закусочной и найдите пару биноклей, установленных за вывеской закусочной. (Эти бинокли появились еще в обновлении 2.1 к Cyberpunk 2077 в качестве интересного способа осмотреть город). Осмотревшись, найдите на соседнем здании логотип CDPR - точнее, культового красного кардинала студии - и рассмотрите его поближе. После того как вы немного поглазеете на него, изображение потускнеет почти как глюк, открывая групповой снимок разработчиков CDPR.

Тем временем основная команда Cyberpunk 2077 сейчас находится в Бостоне и работает над сиквелом Orion.