Разработчики Cyberpunk 2077 написали роль в Phantom Liberty специально для Идриса Эльбы ©

Cyberpunk 2077 не чужд талантам знаменитостей, от очевидных, таких как Киану Ривз в роли рокера, ставшего террористом Джонни Сильверхенда, до некоторых более изолированных, таких как Граймс, играющая поп-звезду-андроида Лиззи Виззи в побочном квесте. В Phantom Liberty, грядущем расширении игры, появится британский актёр Идрис Эльба в роли Соломона Рида. Однако, хотя Ривз и Эльба являются одними из самых громких звезд Cyberpunk 2077, разработчик CD Projekt Red говорит, что разработка персонажа последнего была другим процессом и в некотором смысле лучшим опытом для команды.

В беседе с Kotaku директор квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско объяснил, что, хотя Джонни и Соломон играют большие роли в Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty соответственно, порядок операций между написанием их персонажей и наймом актеров был другим и повлиял на их развитие по-разному.

«Когда мы разрабатывали сюжет для Киану Ривза, а затем решили выбрать его, все было немного иначе, чем с Идрисом Эльбой, — сказал Саско. «С Киану Ривзом у нас уже была история, которую мы хотели рассказать, и мы были на уровне сценариев, когда подбирали актера. И вот тут-то и появился Киану Ривз. С Идрисом Эльбой все было немного по-другому, потому что мы были на уровне набросков истории. Затем мы начали думать об актере, который действительно мог бы сыграть эту роль».

Затем команда связалась с Эльбой, который был заинтересован в присоединении к проекту, и, по словам Саско, его подписание на роль Соломона на раннем этапе предвосхитило весь процесс концепции персонажа, его историю и то, как игрок будет с ним взаимодействовать.

«Для актера вы пишете иначе, чем когда вы просто пишете сценарий и выбираете актера на роль», — сказал Саско. «По сути, при разработке истории для Соломона Рида или Идриса Эльбы мы уже знали, для кого мы пишем эти вещи».

Пока Эльба был готов сыграть Соломона, Саско говорит, что его график требовал от студии некоторой гибкости. В то время как студия раньше работала с крупными знаменитостями, в Cyberpunk 2077 были огромные звезды в довольно интересных ролях между Ривзом и теперь Эльбой. Работа с графиком Ривза над записью реплик Джонни стала для CD Projekt Red опытом обучения и, по словам Саско, помогла им лучше координировать свои действия с Эльбой в его работе над расширением.

«Актеры, особенно такого масштаба — но, честно говоря, все, с кем мы работаем, — мы привыкли к тому, что они знаменитости», — сказал Саско. «Некоторые из них действительно большие, некоторые чуть поменьше, но в целом они очень занятые люди. Просто планирование — это всегда то, что вам действительно нужно иметь в виду, когда вы работаете со звездами на любом уровне. Потому что иногда они будут по всему миру что-то снимать».

Несмотря на некоторые трудности с расписанием, Саско сказал, что запись с Эльбой прошла «очень, очень гладко». Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.