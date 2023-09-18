Разработчики Cyberpunk 2077 назвали точное время выхода Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже почти здесь, и скоро вы сможете отправиться в новый район Догтаун. Студия CD Projekt RED раскрыла точное время выхода дополнения в разных регионах. Анонс опубликован в социальных сетях компании.
На консолях PlayStation 5 и Series X/S игра станет доступна с наступлением 26 сентября по местному времени. Версия для ПК выйдет 26 сентября в 1:00 мск.
С выпуском Phantom Liberty, все поклонники игры, независимо от наличия или отсутствия расширения, получат обновление 2.0 для основной игры. Это значительное обновление кардинально изменит игровой процесс и, по заявлениям разработчиков, превратится в окончательную версию Cyberpunk 2077, которую ожидали еще в 2020 году.
Киберпанк созрел, готовый продукт так сказать)
Всего то три года потребовалось
чего бубнить, мы живём в настоящем, нам будет доступна улучшенная версии прекрасной игры, это круто, вопрос, будет ли это хорошо работать, или будет как с Ведьмаком 3 после обновления, ЫЫЫы
выйдет из бета версии наконец то
Ну что я могу сказать, игра стала культовой как и Ведьмак 3, Реды делают потрясные открытые игровые миры что юбикам даже не снилось
Потрясные открытые игровые миры, но к сожаления, плохие ролевые игры.
В ведьмаках да, а в киберпанке мир красивый, но скучный, задушился все проходить, хотя вспоминая про скеллиге с вопросиками, уух.
Толсто, нужен скребок для жира.
Не могу рассмотреть - на "Хатаб Жив" во сколько релиз?
ну так с релизом ,у них игры же без защиты какой либо
Так хатаб сдох
Мда, тяжёлый случай....
Наконец то бетта тест кончился)
Это приальфа)
Логично, что в Москве даты нету. В России игра выйдет одновременно со всем миром и даже бесплатно.
Это что получается бессонная ночь 26 сентября?
В болезненную точку
У меня длс есть, так что время не имеет значения. Другое дело параметры чёт завышены у длсшки...
Cyberpunk Phantom Liberty, после Starfield! Интересно будет сравнить.
А когда в Турции наступит 26-е сентября по Московскому времени?
UPD: всё я погуглил. оказывается у них время по МСК 😀
26 сентября в 1:00 мск. Это получается в ночь с 25 на 26 число игра выходит? Или 26 на 27 ночью?)
что по IQ?
В ночь с 25 на 26 число
В ночь с 25 на 26.
А в Россия во сколько
Знач примерно ~2.00 на всем известном ресурсе
Главное чтобы багов было побольше:D) так знать, не терять планку качества на релизе)
Будут,специально для тебя
Мы три года были в роли бета тестеров, хватит уже...
Какая-то политическая карта :)
Блин, там помоему людям не до Киберпанка. Странно что добавили.