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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 712 оценок

Разработчики Cyberpunk 2077 назвали точное время выхода Phantom Liberty

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butcher69
Новости

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже почти здесь, и скоро вы сможете отправиться в новый район Догтаун. Студия CD Projekt RED раскрыла точное время выхода дополнения в разных регионах. Анонс опубликован в социальных сетях компании.

На консолях PlayStation 5 и Series X/S игра станет доступна с наступлением 26 сентября по местному времени. Версия для ПК выйдет 26 сентября в 1:00 мск.

С выпуском Phantom Liberty, все поклонники игры, независимо от наличия или отсутствия расширения, получат обновление 2.0 для основной игры. Это значительное обновление кардинально изменит игровой процесс и, по заявлениям разработчиков, превратится в окончательную версию Cyberpunk 2077, которую ожидали еще в 2020 году.

38
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
KANSERVATOR

Киберпанк созрел, готовый продукт так сказать)

11
HellowRainbow

Всего то три года потребовалось

3
Илья Ляпин HellowRainbow

чего бубнить, мы живём в настоящем, нам будет доступна улучшенная версии прекрасной игры, это круто, вопрос, будет ли это хорошо работать, или будет как с Ведьмаком 3 после обновления, ЫЫЫы

0
AndruhaGruz
4
SERGEY-SP

выйдет из бета версии наконец то

4
RTYWD

Ну что я могу сказать, игра стала культовой как и Ведьмак 3, Реды делают потрясные открытые игровые миры что юбикам даже не снилось

3
_Irbis_

Потрясные открытые игровые миры, но к сожаления, плохие ролевые игры.

-7
Ardolon

В ведьмаках да, а в киберпанке мир красивый, но скучный, задушился все проходить, хотя вспоминая про скеллиге с вопросиками, уух.

0
Гомер11

Толсто, нужен скребок для жира.

0
LordAscarot

Не могу рассмотреть - на "Хатаб Жив" во сколько релиз?

2
vadutc

ну так с релизом ,у них игры же без защиты какой либо

0
apollo90ua

Так хатаб сдох

-14
UnpleasantIdriel apollo90ua

Мда, тяжёлый случай....

2
Glukinc

Наконец то бетта тест кончился)

2
Nell_0071

Это приальфа)

1
Кей Овальд

Логично, что в Москве даты нету. В России игра выйдет одновременно со всем миром и даже бесплатно.

1
caliskan

Это что получается бессонная ночь 26 сентября?

0
evrey616225

В болезненную точку

0
Nell_0071

У меня длс есть, так что время не имеет значения. Другое дело параметры чёт завышены у длсшки...

0
Беркут Слеер

Cyberpunk Phantom Liberty, после Starfield! Интересно будет сравнить.

0
Сyberpunk
игра станет доступна с наступлением 26 сентября по местному времени

А когда в Турции наступит 26-е сентября по Московскому времени?

UPD: всё я погуглил. оказывается у них время по МСК 😀

0
Just-Name

26 сентября в 1:00 мск. Это получается в ночь с 25 на 26 число игра выходит? Или 26 на 27 ночью?)

-1
Илья Ляпин

что по IQ?

6
Эдуард-14

В ночь с 25 на 26 число

3
20eugene22

В ночь с 25 на 26.

2
R3iz0r

А в Россия во сколько

-3
wiezmin
Версия для ПК выйдет 26 сентября в 1:00 мск

Знач примерно ~2.00 на всем известном ресурсе

2
bohdan2015

Главное чтобы багов было побольше:D) так знать, не терять планку качества на релизе)

-3
Low Rider944

Будут,специально для тебя

3
UnpleasantIdriel

Мы три года были в роли бета тестеров, хватит уже...

0
Shadoweaver

Какая-то политическая карта :)

-3
Пупс 40000

Блин, там помоему людям не до Киберпанка. Странно что добавили.

0