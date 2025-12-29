Разработчики Cyberpunk 2077 обсуждали возможность добавить в игру роман с Блю Мун после релиза

Нарративный директор CD Projekt RED Игорь Саржинский публично опроверг новые слухи игрового сообщества о том, что из Cyberpunk 2077 была вырезана романтическая сюжетная линия с поп-звездой Блю Мун.

Поводом для комментариев Саржинского стал пост пользователя на Reddit, который заявил, что в файлах игры найдена детализированная обнаженная модель певицы. Автор поста предположил, что это является доказательством вырезанного контента, как и многие другие фичи, которые не вошли в финальную версию из-за проблем во время разработки. Игорь Саржинский ответил на эти утверждения в своей соцсети BlueSky, назвав их мифом.

Ложь. Это никогда не планировалось. Каждая модель "голая" под одеждой, потому что так работает наша система внешности.

Он провел параллель с похожими слухами о персонажах Алекс и Такэмуре, подчеркнув, что возможность флиртовать с персонажем не равнозначна наличию полноценной романтической линии. При этом Саржинский сделал интересное уточнение:

Добавлю, однако, что мы действительно обсуждали возможность добавить роман с Блю Мун после выпуска игры, но решили вместо этого сделать "Призрачную свободу".

Этим комментарием он подтвердил, что идея романа с Блю Мун рассматривалась студией, но лишь на этапе обсуждения контента после основного релиза. При этом из игры ничего не вырезалось.

В Cyberpunk 2077 Блю Мун - второстепенный персонаж, японский поп-айдол и участница популярной J-pop группы Us Cracks. Впервые встречается в квесте Керри Евродина "Как достать звезду с неба", где Керри пытается сорвать их концерт. Если конфликт с Керри будет улажен мирно, позже она свяжется с Ви и попросит помощи в поиске своего опасного фаната-сталкера в дополнительном квесте "Каждый твой вдох".