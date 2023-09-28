Разработчики Cyberpunk 2077 отметили выход дополнения Phantom Liberty крутой вечеринкой в Лондоне

В преддверии запуска масштабного дополнения Phantom Liberty для экшена от первого лица Cyberpunk 2077 разработчики из студии CD Projekt RED организовали тур по всему миру. В рамках этого мероприятия были организованы специальные встречи с игроками, где была музыка, танцы, фанатское обсуждение и море веселья. Последней остановкой в этом туре стал Лондон, где прошла финальная вечеринка в честь релиза DLC. Как прошла эта встреча, вы можете увидеть в ролике ниже.
На финальную вечеринку тура в честь Phantom Liberty был приглашен сам Идрис Эльба, который играет одного из ключевых персонажей в дополнении — тайного агента Соломона Рида. Он вышел на сцену и назвал саму игру и вышедшее к ней дополнение "невероятным событием". Эльба поблагодарил команду разработчиков из CD Projekt RED, которые подарили ему незабываемый опыт в профессиональной карьере.
Это замечательный день. Это один из самых важных релизов для нашей компании, по многим-многим причинам. Я так счастлив. И это было очень увлекательное путешествие. Я очень жду, когда игроки смогут пройти дополнение и почувствовать все те эмоции, которые мы вложили в этот проект.
— сообщил напоследок Адам Бадовский, глава CD Projekt RED.
Конечно же разработчики должны отправиться в тур по миру, ведь не игрой же им заниматься.
Не поторопились? Я бы сначала посмотрел как финальную версию игры народ примет. Как бы не пришлось на бухую голову патчи кранчить.
Вместо доработки игры отправились в турне шпилить фанаток, прям как рокеры :)(шутка)
Шабаш.
Когда в игру добавят НГ+
На ютубе, на канале "Так остро", она рассказала что дела у редов не такие уж и хорошие и никогда не были хорошими по мировым меркам.
На серьезных щах, кто-то еще верит "говорящим головам" зачитывающим текст, которым канал не принадлежит. Не стыдно контент для озабоченных / симпов рекламировать? Все так плохо с аудиторией, что рекламируете на других сайтах ))
Симпов? Её ж некоторые уникумы жёстко хейтили в Игромании