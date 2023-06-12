Разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty обсудили ключевые моменты дополнения в новом видео ©

Разработчики из CD Projektd RED выпустили новое видео по сюжетному расширению Phantom Liberty для экшен-RPG от первого лица Cyberpunk 2077. Нарративный директор Игорь Сажиньский и старший менеджер по связям Павел Бужа разобрали трейлер и рассказали обо всех деталях, которые вы могли упустить

Phantom Liberty — это сюжетное дополнение, привносящее элементы шпионского триллера в игру Cyberpunk 2077. Вернитесь к роли кибернетически усовершенствованного наёмника Ви и станьте шпионом НСША, чтобы спасти саму главу государства. Найдите союзников в Пёсьем городе, самом опасном районе Найт-Сити, чтобы распутать клубок шпионских и политических интриг. Сможете ли вы выполнить задание, от которого зависит ваша жизнь?

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит 26 сентября на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.