Разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty обсудили ключевые моменты дополнения в новом видео

Разработчики из CD Projektd RED выпустили новое видео по сюжетному расширению Phantom Liberty для экшен-RPG от первого лица Cyberpunk 2077. Нарративный директор Игорь Сажиньский и старший менеджер по связям Павел Бужа разобрали трейлер и рассказали обо всех деталях, которые вы могли упустить
Phantom Liberty — это сюжетное дополнение, привносящее элементы шпионского триллера в игру Cyberpunk 2077. Вернитесь к роли кибернетически усовершенствованного наёмника Ви и станьте шпионом НСША, чтобы спасти саму главу государства. Найдите союзников в Пёсьем городе, самом опасном районе Найт-Сити, чтобы распутать клубок шпионских и политических интриг. Сможете ли вы выполнить задание, от которого зависит ваша жизнь?
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит 26 сентября на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.
Ключевое слово мы не можем в оптимизацию.
Забавно, даже гнилые петухи из CPR добавили русские сабы в длс к киберпуку, а всеми любимый и богоизбранный Филя из всех игр Хбокс русский язык вырезает
Ну поляки как бы в рынок чутка понимают, а Майкрософт пофиг, не те деньги. Да и вроде как была инфа что русскую озвучку завезут.
Это дополнение по трейлеру сильно отдает "Нейромантом".