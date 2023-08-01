Разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали новый концепт-арт

CD Projekt RED опубликовала новый концепт-арт Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. На нем воплотили одну из локаций Песьего города.
«Каждый день в стенах Песьего города появляются новые путники, преисполненные надежд на лучшую жизнь. Кто-то хочет просто спрятаться, но многие — сбежать от своего темного прошлого. Они не подозревают, что светлое будущее их здесь не ждёт... Они просто меняют одну форму террора на другую: с корпоратов на военачальника Курта и его верных псов из “Баргеста”», — CD Projekt RED.
Дополнение Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Песий город, блин. Череповец же не переводят, как skulltown, ну.
Арт без багов это не очень-то натурально