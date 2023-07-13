Разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty представили атмосферное видео грядущего дополнения ©

Осознавая популярность видеоролика Hogwarts Legacy с дождем на заднем плане и других подобных видеороликов, разработчики из CD Projekt RED также выпустили атмосферный трейлер Phantom Liberty, который погружает нас в расслабляющую «звуковую атмосферу» крупного расширение Cyberpunk 2077.

Видео открывает новую серию клипов «Улицы ночного города», которые следующие нескольких недель будут демонстрировать сцены на движке, где вы можете расслабиться, слушая окружающие звуки, создаваемые дождем, ветром и транспортными средствами, проезжающими через развязки Пасифика, ведущие в Догтаун.

«Есть ли у вас место, которое вы часто посещаете, когда вам нужен перерыв в хаотичном Найт-Сити? Если у вас его нет, как насчет того, чтобы исследовать окружающие места вместе с нами?» , — это сообщение, которое сопровождает первое ASMR-видео Phantom Liberty, сосредоточенное на шуме, создаваемом дождем, который барабанит по неоновым окнам футуристического пирамидального здания.

Запуск первого крупного дополнения CP2077 ожидается 29 сентября как на ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.