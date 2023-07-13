Разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty представили атмосферное видео грядущего дополнения

Осознавая популярность видеоролика Hogwarts Legacy с дождем на заднем плане и других подобных видеороликов, разработчики из CD Projekt RED также выпустили атмосферный трейлер Phantom Liberty, который погружает нас в расслабляющую «звуковую атмосферу» крупного расширение Cyberpunk 2077.
Видео открывает новую серию клипов «Улицы ночного города», которые следующие нескольких недель будут демонстрировать сцены на движке, где вы можете расслабиться, слушая окружающие звуки, создаваемые дождем, ветром и транспортными средствами, проезжающими через развязки Пасифика, ведущие в Догтаун.
«Есть ли у вас место, которое вы часто посещаете, когда вам нужен перерыв в хаотичном Найт-Сити? Если у вас его нет, как насчет того, чтобы исследовать окружающие места вместе с нами?» , — это сообщение, которое сопровождает первое ASMR-видео Phantom Liberty, сосредоточенное на шуме, создаваемом дождем, который барабанит по неоновым окнам футуристического пирамидального здания.
Запуск первого крупного дополнения CP2077 ожидается 29 сентября как на ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Каким боком тут АСРМ?
Автор статьи глянь хотя бы одно видео АСРМ, точнее послушай, в наушниках. Асрм это можно сказать кекс, кайф для ушей и тела, а тут просто звук дождя на фоне других звуков, короче оно должно хоть какие-то ощущения вызывать, а тут...
АСМР а не АСРМ. А это видео больше похоже на Эмбиент.
Выстрелы и крики на заднем плане особенно расслабляют, да.
Некогда CDPR говорили что будущий их контент будет выходит бесплатно.
Теперь что? фантом либерти решили сделать как платное расширение.
Дальше что, через 4-5 лет выпустят снова Cyberpunk 2077 GOTY за 1100 рублей?
Некогда и SDPR были нормальной компанией, а не конторой тридварасов.