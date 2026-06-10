Разработчики Cyberpunk 2077 похвастались талантливым сообществом фанатов в новом ролике

CD Projekt RED выпустила свежий эпизод из своей регулярной рубрики «It’s All About You!», в рамках которой разработчики традиционно отмечают выдающиеся творческие достижения поклонников своих игр. Новый памятный ролик, получивший подзаголовок «Night City Legends: A Crew to Remember», создатели решили полностью посвятить верным напарникам, союзникам и незабываемым персонажам, ставшим частью истории Ви.

Как справедливо отметили авторы проекта, для того чтобы выжить в безжалостном мегаполисе Найт-Сити и пробиться в высшую лигу, человеку необходимо надежное прикрытие и собственная команда легенд. Именно эти яркие герои стали главным лейтмотивом для новой порции креатива от фанатской базы Cyberpunk 2077. В представленном видео разработчики похвастались по-настоящему впечатляющим диапазоном работ от десятков поклонников: нарезка включала в себя высококачественный косплей ключевых героев, атмосферную виртуальную фотографию, музыкальные рок-каверы на треки группы Samurai и даже тематические татуировки. Помимо прочего, внимание студии привлекли и фанатские короткометражные фильмы — в их числе оказался проект, посвященный истории агента элитного подразделения MaxTac.

В своих проектах для данной рубрики польская студия подчеркивает, что количество подписчиков или географическое расположение контент-мейкеров не имеют для них никакого значения; ключевыми факторами для отбора в видео всегда остаются лишь креативность авторов и их искренняя страсть ко вселенной игры.

После выхода ролика в комментариях значительная часть юзеров вновь стала сокрушаться о трагичной и скоротечной судьбе Джеки Уэллса, по которому аудитория искренне скучает до сих пор. Также фанаты уже сейчас вовсю делятся ожиданиями от предстоящего сиквела игры под рабочим названием Project Orion, надеясь на то, что разработка новой части не затянется на долгие восемь лет, а в самой игре обязательно найдется место для Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза.