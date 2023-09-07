Разработчики Cyberpunk 2077 показали некоторые из новых/измененных возможностей, которые появятся в обновлении 2.0 ©

Вторая половина сентября для многих геймеров наверняка будет ознаменована выходом Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. В последнее время CD Projekt RED уже давно рассказывает о нововведениях в этом дополнении, заявляя, что Ночной город получит не только новую сюжетную линию, но и новые механики. Теперь мы наконец-то получили возможность увидеть, что же нас ждет на самом деле.

На официальном аккаунте игры были опубликованы новые кадры, на которых представлены новые возможности не только дополнения Phantom Liberty, но и обновления 2.0. Нам откроются не только дополнительные навыки, но и предметы, включая оружие и имплантаты. Ожидается, что все это сделает похождения Cyberpunk 2077 еще более увлекательными, свободными и отвечающими предпочтениям большего числа игроков. В конце концов, из самого видеоролика видно, что в игре CD Projekt RED действительно прибавилось "прыти", и сеять разрушения в ней может оказаться даже приятнее, чем раньше.

Помимо изменений в самих персонажах, в Cyberpunk 2077 появится обновленная полицейская система NCPD, которая должна стать более суровой и последовательной в своих действиях. Остается надеяться, что Phantom Liberty действительно сумеет придать игре-хиту от CD Projekt RED свежесть. В конце концов, это первое и последнее дополнение к франшизе, второго шанса уже не будет.