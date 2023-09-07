Разработчики Cyberpunk 2077 показали некоторые из новых/измененных возможностей, которые появятся в обновлении 2.0

Вторая половина сентября для многих геймеров наверняка будет ознаменована выходом Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. В последнее время CD Projekt RED уже давно рассказывает о нововведениях в этом дополнении, заявляя, что Ночной город получит не только новую сюжетную линию, но и новые механики. Теперь мы наконец-то получили возможность увидеть, что же нас ждет на самом деле.
На официальном аккаунте игры были опубликованы новые кадры, на которых представлены новые возможности не только дополнения Phantom Liberty, но и обновления 2.0. Нам откроются не только дополнительные навыки, но и предметы, включая оружие и имплантаты. Ожидается, что все это сделает похождения Cyberpunk 2077 еще более увлекательными, свободными и отвечающими предпочтениям большего числа игроков. В конце концов, из самого видеоролика видно, что в игре CD Projekt RED действительно прибавилось "прыти", и сеять разрушения в ней может оказаться даже приятнее, чем раньше.
Помимо изменений в самих персонажах, в Cyberpunk 2077 появится обновленная полицейская система NCPD, которая должна стать более суровой и последовательной в своих действиях. Остается надеяться, что Phantom Liberty действительно сумеет придать игре-хиту от CD Projekt RED свежесть. В конце концов, это первое и последнее дополнение к франшизе, второго шанса уже не будет.
Рад, что версия 1.2.0 наконец-то выходит.
Скорее 1.0
Наверное ранний доступ будет.
хорошее дело, не то что некоторые игры 2023 года
Уже жду с нетерпением этот патч, потому что игра огонь! 🔥🕶️ Новые возможности, предметы, навыки и даже обновленная полицейская система - все это обещает сделать геймплей еще более увлекательным и разрушительным. Что может быть лучше, чем взрывы и свободное проявление хаоса в Ночном городе? 🚀💥 Я готов сыграть и полностью погрузиться в этот мир киберпанка! 💪💻
Тактильное впечатление бомба просто, анимации - мое почтение.
все это конечно круто - но где новые враги ? болванчиков расстреливать интереса ноль ..