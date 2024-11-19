Разработчики Cyberpunk 2077 поздравили геймеров с Международным мужским днем

Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный мужской день — праздник, посвященный представителям сильного пола. Этот день не остался без внимания разработчиков видеоигр. Среди первых поздравления опубликовала польская студия CD Projekt RED, известная по Cyberpunk 2077 и культовой серии The Witcher. Авторы игры поздравили мужчин и порадовали фанатов уникальными обоями в стилистике Cyberpunk 2077.
В социальных сетях CD Projekt RED появилось сообщение, в котором разработчики не только поздравили геймеров с праздником, но и предложили брать пример с главного героя Cyberpunk 2077 — Ви, выделяясь на фоне окружающих.
Сообщество встретило поздравление с юмором. Многие геймеры отметили, что студия спустя несколько лет наконец признала существование мужской версии Ви. Ранее женский вариант персонажа был более заметен в промоматериалах и на обновленной обложке игры, что породило споры о каноничности пола главного героя. Однако теперь разработчики вновь подтвердили равноправие обеих версий Ви, вызвав положительный отклик у фанатов.
Всех обладателей голоса - типа А, и тела - типа 1 - с праздником:)))
Присоединяюсь к поздравлениям брат
жду мем с ослом и Шреком.
не знал что есть день мужыка
у мужиков 2 праздника, первый 3 ноября, всемирный день мужчин, второй 19 ноября международный мужской день, если не веришь можешь загуглить!
Очень плохо.
о, как) я думаю чо это мужики с цветами бегают
м.а. - Махровый аленизм это.
Спасибо. Хоть кто-то помнит о таких праздниках.
Да. Они в этом настоящие Красавчики! Не ожидал!
Вот эт правильно.
на удивление они Valve не поздравили с 25-летием Half-Life 2... крысы ещё те
пустая показуха
Если бы не эта новость - об этом празднике я бы не вспомнил
а что есть такой?
Поздравляю всех ГЕЙмеров! Желаю, чтобы у всех в шкафу появились личный Фембойчик
лучше нет влагалища чем очко товарища парни всех с праздником !!!
ок, как скажешь....
23 февраля в этом году уже было
не путай, 23 могут отмечать и женщины!
Да они хоть служили?
Этот Праздник не про это. Тот Праздник называется День Защитника Отечества и празднуется 23го февраля. Сегодня Международный Мужской День.
Из-за повального разгула хфеминизма и аленизма даже и не знаете..(
Причем тут армейка?
Ну вы сразу видно не служили, даже рофл не выкупили.
Да, нихрена тебе не "видно" и мимо. Но, с Праздником тебя.
Если брать День Защитника Отечества то очень даже причём.