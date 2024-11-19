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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 26 567 оценок

Разработчики Cyberpunk 2077 поздравили геймеров с Международным мужским днем

Gutsz
Новости

Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный мужской день — праздник, посвященный представителям сильного пола. Этот день не остался без внимания разработчиков видеоигр. Среди первых поздравления опубликовала польская студия CD Projekt RED, известная по Cyberpunk 2077 и культовой серии The Witcher. Авторы игры поздравили мужчин и порадовали фанатов уникальными обоями в стилистике Cyberpunk 2077.

В социальных сетях CD Projekt RED появилось сообщение, в котором разработчики не только поздравили геймеров с праздником, но и предложили брать пример с главного героя Cyberpunk 2077 — Ви, выделяясь на фоне окружающих.

Сообщество встретило поздравление с юмором. Многие геймеры отметили, что студия спустя несколько лет наконец признала существование мужской версии Ви. Ранее женский вариант персонажа был более заметен в промоматериалах и на обновленной обложке игры, что породило споры о каноничности пола главного героя. Однако теперь разработчики вновь подтвердили равноправие обеих версий Ви, вызвав положительный отклик у фанатов.

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26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Всех обладателей голоса - типа А, и тела - типа 1 - с праздником:)))

28
Imnogamer

Присоединяюсь к поздравлениям брат

3
сКард

жду мем с ослом и Шреком.

6
MunchkiN 616

не знал что есть день мужыка

2
Lelik_mc_kawai

у мужиков 2 праздника, первый 3 ноября, всемирный день мужчин, второй 19 ноября международный мужской день, если не веришь можешь загуглить!

5
Imnogamer

Очень плохо.

0
ze1n_82

о, как) я думаю чо это мужики с цветами бегают

2
Imnogamer

м.а. - Махровый аленизм это.

1
Andrey Wealson

Спасибо. Хоть кто-то помнит о таких праздниках.

2
Imnogamer

Да. Они в этом настоящие Красавчики! Не ожидал!

3
Scorpion_GamePlay

Вот эт правильно.

1
Комментарий удален
AGS37

на удивление они Valve не поздравили с 25-летием Half-Life 2... крысы ещё те

0
Gridon

пустая показуха

0
Mersedy

Если бы не эта новость - об этом празднике я бы не вспомнил

0
erba05

а что есть такой?

0
Arbazan

Поздравляю всех ГЕЙмеров! Желаю, чтобы у всех в шкафу появились личный Фембойчик

-4
Lorenzo Lamas

лучше нет влагалища чем очко товарища парни всех с праздником !!!

-6
GPoul

ок, как скажешь....

0
Az_Az

23 февраля в этом году уже было

-6
Lelik_mc_kawai

не путай, 23 могут отмечать и женщины!

9
G-1

Да они хоть служили?

-11
Imnogamer

Этот Праздник не про это. Тот Праздник называется День Защитника Отечества и празднуется 23го февраля. Сегодня Международный Мужской День.

Из-за повального разгула хфеминизма и аленизма даже и не знаете..(

9
simiola

Причем тут армейка?

7
G-1

Ну вы сразу видно не служили, даже рофл не выкупили.

-9
Imnogamer G-1

Да, нихрена тебе не "видно" и мимо. Но, с Праздником тебя.

0
Imnogamer simiola

Если брать День Защитника Отечества то очень даже причём.

0