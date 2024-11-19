Разработчики Cyberpunk 2077 поздравили геймеров с Международным мужским днем

Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный мужской день — праздник, посвященный представителям сильного пола. Этот день не остался без внимания разработчиков видеоигр. Среди первых поздравления опубликовала польская студия CD Projekt RED, известная по Cyberpunk 2077 и культовой серии The Witcher. Авторы игры поздравили мужчин и порадовали фанатов уникальными обоями в стилистике Cyberpunk 2077.

В социальных сетях CD Projekt RED появилось сообщение, в котором разработчики не только поздравили геймеров с праздником, но и предложили брать пример с главного героя Cyberpunk 2077 — Ви, выделяясь на фоне окружающих.

Сообщество встретило поздравление с юмором. Многие геймеры отметили, что студия спустя несколько лет наконец признала существование мужской версии Ви. Ранее женский вариант персонажа был более заметен в промоматериалах и на обновленной обложке игры, что породило споры о каноничности пола главного героя. Однако теперь разработчики вновь подтвердили равноправие обеих версий Ви, вызвав положительный отклик у фанатов.