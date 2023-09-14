Разработчики Cyberpunk 2077 продемонстрировали несколько билдов, которые станут доступны с обновлением 2.0 ©

Во время презентации Night City Wire разработчики CD Projekt RED показали три примерные билды персонажей, которые они с удовольствием использовали во время игровых тестов. Скоростной ниндзя использует улучшенные системы рукопашного боя, благодаря чему клинки богомола становятся серьезной альтернативой конфигурации на основе огнестрельного оружия. Персонаж очень быстро передвигается с катаной и совершает необычные уклонения. Геймплей очень напоминает серию Ghostrunner, действие которой также происходит в сеттинге киберпанка.

Другой вариант — Нетраннер-с-кулаками, чуть более тактический вариант. Здесь мы не только объединяем последующие хуки в комбо, но – благодаря улучшениям расширения – также можем взять под контроль транспортные средства. Они становятся бомбами тикающего действия, которые затем легко наносят урон противникам. Возможно, дело в ярком геймплее, но Нетраннер теперь выглядит гораздо более привлекательным билдом, чем был в оригинальной версии игры.

Также стоит сказать немного о Соло-крушителе. Эта комбинация навыков также ориентирована на бой на ближней дистанции, но фокусируется на сильных ударах молотами, а также на бросках врагов, чтобы нанести урон другим. Можно сказать - живой танк, особенно если еще и сосредоточиться на нанесении лучшего урона дробовиками и тяжелыми винтовками.

Стоит сказать, что если вы хотите протестировать билд персонажа для обновления 2.0 Cyberpunk 2077, вы можете сделать это прямо сейчас. CD Projekt разместила на своем сайте так называемый Build Planner, который позволяет шаг за шагом проследить возможные пути развития созданного вами персонажа.