Разработчики Cyberpunk 2077 продемонстрировали несколько билдов, которые станут доступны с обновлением 2.0

Во время презентации Night City Wire разработчики CD Projekt RED показали три примерные билды персонажей, которые они с удовольствием использовали во время игровых тестов. Скоростной ниндзя использует улучшенные системы рукопашного боя, благодаря чему клинки богомола становятся серьезной альтернативой конфигурации на основе огнестрельного оружия. Персонаж очень быстро передвигается с катаной и совершает необычные уклонения. Геймплей очень напоминает серию Ghostrunner, действие которой также происходит в сеттинге киберпанка.
Другой вариант — Нетраннер-с-кулаками, чуть более тактический вариант. Здесь мы не только объединяем последующие хуки в комбо, но – благодаря улучшениям расширения – также можем взять под контроль транспортные средства. Они становятся бомбами тикающего действия, которые затем легко наносят урон противникам. Возможно, дело в ярком геймплее, но Нетраннер теперь выглядит гораздо более привлекательным билдом, чем был в оригинальной версии игры.
Также стоит сказать немного о Соло-крушителе. Эта комбинация навыков также ориентирована на бой на ближней дистанции, но фокусируется на сильных ударах молотами, а также на бросках врагов, чтобы нанести урон другим. Можно сказать - живой танк, особенно если еще и сосредоточиться на нанесении лучшего урона дробовиками и тяжелыми винтовками.
Стоит сказать, что если вы хотите протестировать билд персонажа для обновления 2.0 Cyberpunk 2077, вы можете сделать это прямо сейчас. CD Projekt разместила на своем сайте так называемый Build Planner, который позволяет шаг за шагом проследить возможные пути развития созданного вами персонажа.
Давно не заходил в игру, что там новенького? Новую игру плюс добавили или ещё нет?
Разрабы говорили что им сложно это реализовать и не будет этого.
Че-то стрелковое оружие, вообще, перестало быть в почете(
сначала сами же приучили к боевке от третьего лица в "Ведьмаке", теперь не могу переучиться на первое лицо. Просто не воспринимаю этот вид вообще.
Твои проблемы 🤷
а я где-то говорил что это ваши проблемы?
Так это ведь не ведьмак 4 ,там будет всё как прежде, а тут по началу тоже расстроился что нет 3 лица , но поиграв понял что конкретно в этой этой игре он и не нужен.
Если бы в этой игре был вид от третьего, то игра бы воспринималась хуже в погружении. Деус экс же тоже был от первого лица думаю вдохновение с этого шло
Слишком хорошо она чето по-английски говорит:) Небось из переселенцев как и Иванна Сахно.
Надеюсь как и прежде можно будет просто всех рассекать Моноструной пачками, а не колупать каждого бомжа по отдельности всякими богомолами.
главное оптимизацию чтобы подтянули!
Подтянули, повысив минимальные системные требования.
Если можно будет как и раньше убивать ВСЕХ врагов 2 кликами "хакером", то грош цена этим билдам