Разработчики Cyberpunk 2077 раскрыли стратегии действия полиции во время погонь в игре

На прошедшей Game Industry Conference в Познани Старший Программист ИИ CD Projekt Red Мацей Целмер выступил с докладом "Жара, Макс-так и блокпосты: Полицейская система в Cyberpunk 2077 и не только". В своем выступлении он раскрыл детали редизайна системы погонь, которая после релиза Cyberpunk 2077 подверглась критике игроков за непроработанность и излишнюю снисходительность.

Новая система, реализованная в 2023 году, стала гораздо динамичнее и заслужила признание сообщества. И, как оказалось, у нее был необычный источник вдохновения.

Помните игру Pac-Man и то, что каждый призрак имел свой подход к поимке игрока? Мы сделали нечто похожее в наших автомобильных погонях. Например, одна машина может пытаться добраться до игрока кратчайшим путем, а другая - обогнуть его или перехватить на перекрестке. Всего мы применили семь различных стратегий для наших машин во время погони.

Целмер также подробно описал семь стратегий, которые используют полицейские машины во время преследования.

Ехать прямо на игрока: Машина движется по кратчайшей прямой линии, чтобы догнать вас. Включается, когда полиция в состоянии "Тревога".

Ехать прямо на игрока: Машина движется по кратчайшей прямой линии, чтобы догнать вас. Включается, когда полиция в состоянии "Тревога".

Уезжать от игрока: Машина движется прямо в противоположном от вас направлении. Включается, когда полиция в состоянии "Тревога".

Патрулировать район вокруг игрока: Машины не едут прямо на вас, а "нарезают круги" и блокируют ближайшие улицы, сужая кольцо.

Засада на перекрестке: Полиция пытается предугадать ваш маршрут, чтобы обогнуть и перехватить вас на следующем перекрестке.

Добраться до игрока любой ценой: Самая агрессивная тактика.

Поиск игрока: Первичный поиск в районе, где вы совершили преступление. Машины осматриваются и прочесывают ближайшие улицы. Включается, когда полиция в состоянии "Тревога".

В результате, если взглянуть на дороги Найт-Сити сверху, погоня напоминает игру в Pac-Man, где призраками выступают полицейские машины, преследующие игрока. Как и в классической аркаде, где каждый призрак имеет свой характер, полицейские автомобили в Cyberpunk 2077 используют разнообразные тактики для поимки нарушителя.