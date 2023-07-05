Разработчики Cyberpunk 2077 знакомят игроков с ключевым персонажем Phantom Liberty ©

В этом году Cyberpunk 2077 получит давно обещанное сюжетное дополнение под названием Phantom Liberty ("Призрачная свобода"). Расширение обещает превратить ролевой экшен в полноценный шпионский триллер, где можно будет исследовать новый район и встретить множество героев. Разработчики CD Projekt RED в новой публикации решили познакомить игроков с одним из самых ключевых персонажей дополнения — Розалинд Майерс.

Студия CD Projekt RED опубликовала сообщение, в котором представила изображение главы Новых Соединённых Штатов Америки Розалинды Майерс. Иллюстрация позволяет оценить в деталях дизайн героини и узнать больше о её предыстории. Согласно сообщению от разработчиков, Розалинда готовится идти уже на четвёртый срок своего "президентства". Она известна своей целеустремленностью, поэтому в своем стремлении расширить границы страны не стесняется использовать самые разные методы и связи с "Милитехом".

Узнать о замыслах Розалинды Майерс в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty можно будет уже осенью этого года. Релиз сюжетного дополнения состоится 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.