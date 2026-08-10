Разработчики мультиплеерного мода CyberMP для Cyberpunk 2077 поделились итогами массового тестирования

После того как студия CD Projekt RED полностью отказалась от планов по созданию официального сетевого режима для Cyberpunk 2077, ответственность за появление онлайна легла на плечи сообщества. Команда любительского проекта CyberMP опубликовала новое геймплейное видео и раскрыла подробности прошедшего полуоткрытого тестирования своей фанатской модификации.

Сессия проходила 25 и 26 июля 2026 года, а доступ к серверу получили порядка 100 участников, отобранных по заявкам в сервисе Discord. В ходе испытаний авторам удалось зафиксировать рекордный для проекта пиковый онлайн в 66 человек, одновременно находившихся на одной карте.

Высокая нагрузка мгновенно вскрыла проблемы сетевого кода. При пиковом наплыве участников стабильность сервера резко упала, а комфортная игра без сбоев обеспечивалась лишь при 30-40 одновременных подключениях. Собранная телеметрия помогла разработчикам определить источники ошибок и оперативно доработать инструменты стресс-тестирования, благодаря чему проблему с обработкой больших потоков трафика уже удалось устранить.

Серьезным препятствием для участников стала работа защитных систем Windows. Встроенный антивирус Windows Defender блокировал и удалял файлы клиента CyberMP из-за отсутствия у независимой команды цифрового сертификата. Разработчики признали сложность этой ситуации и начали искать помощь для приобретения подписи, чтобы избавить игроков от ложных срабатываний.

Помимо оптимизации сетевой части, создатели выложили в открытый доступ часть своего инструментария на GitHub. В публичном доступе появились типы JavaScript, интерфейс RPC для связи клиента и сервера, а также исходный код режима Freeroam. Это позволит сторонним энтузиастам использовать наработки CyberMP как базу для создания собственных серверов, включая полноценные ролиплей-проекты.

На текущий момент модификация CyberMP не имеет даже приблизительной даты выхода. Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому фанатам Cyberpunk 2077 остается ожидать новых этапов закрытых и полуоткрытых тестов.