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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 633 оценки

Разработчики создали калькулятор способностей Cyberpunk 2077 для ознакомления с новым деревом навыков

Xndr DeKoz
Новости
Новое древо способностей "Биочип"
Новое древо способностей "Биочип"

В обновлении 2.0 CD PROJECT RED полностью переработали систему способностей и деревья навыков, чтобы дать игрокам свободу и гибкость. Теперь Ви может стать именно таким киберпанком, как вы всегда хотели. Благодаря новым способностям, открывающим уникальные подходы к бою, скрытности, взлому и другим механикам, вы сможете уничтожать врагов так, что они вас даже не заметят.

После загрузки обновления 2.0 все игроки получат возможность один раз перераспределить очки характеристик, чтобы привыкнуть к новой системе. Очки навыков могут быть перераспределены в любой момент вне боя.

Поскольку в игре появилось множество новых способов развития персонажа, разработчики хотели, чтобы игроки экспериментировали со своим билдом — и чтобы для этого не обязательно было собирать его именно в игре.

Вот почему создали для Cyberpunk 2077 калькулятор способностей:

Это полноценная система, работающая в вашем браузере. С ее помощью можно планировать и продумывать билд вашего персонажа. А если вы особенно гордитесь какой-то сборкой, у вас есть возможность поделиться ею с друзьями.

Калькулятор способностей включает в себя деревья навыков из основной игры и древо способностей биочипа из «Призрачной свободы» — то есть планировать сборки можно вне зависимости от того, какая у вас версия игры.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ForsakenOne

ничего нового.

1
Oksifree

Что-то совершенно новое уже трудно придумать.

0
Xndr DeKoz

все новое - хорошо забытое старое🤷‍♂️

0
Oksifree

А мне нравится, теперь это не просто бонусы циферок, а конструктор боевого стиля. Например, возможность регенерации при добиваниях и спринте прям заставляют играть быстро и агрессивно, как в думе.

1
Pop Egor90
калькулятор способностей

Поляки, ну вашу ж мать, ваши игроки не полные дигроды, они и сами разберутся! В этом смысл игры.

таким киберпанком

А если я захочу быть "кибер психом"?

-1
Xndr DeKoz

не прокачивай технику, купи кучу имплантов и будешь впадать в ярость

0
Maxthon80

Теперь ничего не понятно, и выглядит это запутано как в DEMD.

-4