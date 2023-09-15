Разработчики создали калькулятор способностей Cyberpunk 2077 для ознакомления с новым деревом навыков

В обновлении 2.0 CD PROJECT RED полностью переработали систему способностей и деревья навыков, чтобы дать игрокам свободу и гибкость. Теперь Ви может стать именно таким киберпанком, как вы всегда хотели. Благодаря новым способностям, открывающим уникальные подходы к бою, скрытности, взлому и другим механикам, вы сможете уничтожать врагов так, что они вас даже не заметят.
После загрузки обновления 2.0 все игроки получат возможность один раз перераспределить очки характеристик, чтобы привыкнуть к новой системе. Очки навыков могут быть перераспределены в любой момент вне боя.
Поскольку в игре появилось множество новых способов развития персонажа, разработчики хотели, чтобы игроки экспериментировали со своим билдом — и чтобы для этого не обязательно было собирать его именно в игре.
Вот почему создали для Cyberpunk 2077 калькулятор способностей:
Это полноценная система, работающая в вашем браузере. С ее помощью можно планировать и продумывать билд вашего персонажа. А если вы особенно гордитесь какой-то сборкой, у вас есть возможность поделиться ею с друзьями.
Калькулятор способностей включает в себя деревья навыков из основной игры и древо способностей биочипа из «Призрачной свободы» — то есть планировать сборки можно вне зависимости от того, какая у вас версия игры.
ничего нового.
Что-то совершенно новое уже трудно придумать.
все новое - хорошо забытое старое🤷♂️
А мне нравится, теперь это не просто бонусы циферок, а конструктор боевого стиля. Например, возможность регенерации при добиваниях и спринте прям заставляют играть быстро и агрессивно, как в думе.
Поляки, ну вашу ж мать, ваши игроки не полные дигроды, они и сами разберутся! В этом смысл игры.
А если я захочу быть "кибер психом"?
не прокачивай технику, купи кучу имплантов и будешь впадать в ярость
Теперь ничего не понятно, и выглядит это запутано как в DEMD.