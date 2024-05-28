Разработка Cyberpunk 2077 официально завершена, все сотрудники переведены на другие проекты

Запуск Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года стал одним из самых катастрофических за последнее время, но теперь, три с половиной года спустя, разработчик CD Projekt Red наконец-то закончил её исправлять.
Как показали последние финансовые результаты, ни один разработчик CD Projekt Red не работает над Cyberpunk 2077 впервые за более чем десять лет.
В каждой финансовой презентации студия указывает количество сотрудников, задействованных в каждом из своих многочисленных проектов, и, хотя 29 февраля 2024 года команда Cyberpunk 2077 насчитывала 17 человек, этой последней группы сейчас нигде не видно (и, вероятно, она перешла на другие проекты).
CD Projekt Red свернула разработку Cyberpunk 2077 после выпуска первого и единственного расширения Phantom Liberty в сентябре 2023 года. Это произошло после революционного обновления 2.0, которое полностью обновило Cyberpunk 2077, добавив такие функции, как новая система перков и улучшенный ИИ, за которым последовало еще одно большое обновление в версии 2.1, но после него вносились лишь незначительные изменения.
Патч 2.11 исправил множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром, а патч 2.12 внес, казалось бы, последний слой доработки. CD Projekt Red теперь с нетерпением ждет сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion и множества новых игр по «Ведьмаку».
Где официальная поддержка фср 3?! В смысле завершили разработку?
В помойке, где этой мыльной убогости и место!
Да хрен они забили давным давно, хотя завтраками на эту тему начали кормить ещё очень давно. Фанатские моды отлично работают, жаль только что версию 3.1 пока не завезли, но может попозже LukeFZ/Nukem обновят в своих модах.
Ради 9% амдшников никто не будет стараться, пора бы уже привыкнуть.
ты б сначала разобрался в вопросе чел
В каком вопросе тут разбираться, все кому надо игру прошли и перепрошли. Ради кучки красноглазых даже объясняться за фср зашквар
игру 4 года допиливали
Мне повезло, что из всех голов мне удалось попасть именно в твою, Ви (с)
Ждём Кибер 2)
12 лет пилили
Бюджет на разработку)
Т.е. всё? Патчей не будет? Отлично. Теперь моды ставить и кайфовать
Отлично, удачи ребятам, ждем новые игры
лакшери район с артов мы так и не увидели...
Мб в второй части Кибера увидим
Ну судя по активности в Стим,один мелкий патч 100% будет,а значит пара человек всё таки сидит с игрой.
а фср 3 так и не добавили
Ушла эпоха, помянем. А где кстати обещанное второе длс сюжетное? А Я один помню обещания насчёт даже трёх? Или Я ошибаюсь и ещё мультиплеер где обещанный? Метро со скрипом добавили в конце уже поддержки
А мультиплеер где который на момент старта предзаказов был указан? 😂😂😂
Можно пруф, что мультиплеер был указан. О нем были разговоры, но на последних этапах разработки от него отказались и до выхода игры сказали уже, что приостановили над ним работу
Было было , я тоже помню. Сказали что добавят после релиза и вот
какого до выхода ? Там больше обещаний было в первый месяц после релиза, чем до него. Дорожная карта на 2021 год включала два длц и мультиплеер
В конце марта 2022. А теперь смотри дату релиза игры 😁.
Вот тебе еще затравочка которая до релиза была:
https://www.eurogamer.net/cyberpunk-2077-will-get-multiplayer-cd-projekt-red-finally-confirms
Но усвоили ли урок эти придурки, которые настаивали на срочном выпуске недоделанной игры в 2020-ом? Что-то сомневаюсь что этих "умников" выгнали из компании...
Че там по мультиплееру? Че там по еще двум ДЛС?
Прежде чем закончить разработку её сначала надо начать
"Держи карман шире", ответили разработчики на вопросы фанатов.
Еще обещали иструменты мододелам на уровне скайримовских. Если бы из реально выпустили на игру бы огромные сюжетные моды и новые локи делали, а так....
Не прошло и четырёх лет как игра всё же вышла из раннего доступа.
Причём что-то такое они говорили и во время версии 2.0 и во время 2.1.
Наконец-то можно играть в завершённую игру, но я уже перегорел, уже и не хочется.
Начал гамать в первый же день и чёт не сгорел
Не имею привычки играть в недоделанную до конца игру.
сам не играл, лень что-то играть, хотя 4080 и моник 4к есть
Не потянет в 4к без длсс
Хватит тыкать труп палкой // Игорь Кравченко
Контент вернули не вес, вид от 3го лица не вернули. Уроды.
Вид от третьего лица бесполезная муть в такой игре, ибо ноль погружения.
Правильно, зеркальца хватит, что бы попялиться на шмот и протезы с имплантами. В Ведьмаке тоже третье лицо ненужОн.
Дерьмовая технодемка нвидии уходит в закат. Досвидос.
Играбельная!
А вот за продажность Куртке, да, полякам диз. Но, кстати, в чистом растре КП2077 RDNA3 просто шатает 4000 линейку.
Киберпанк как был забагованным куском кода, так и остался. Одни обещания, а на деле пшик. Лучше бы вообще не трогали, а то понапилили обновлений, теперь вообще играть невозможно. Хвала богам, что бросили эту помойку и занялись чем-то новым. А то ещё три года бы "чинили", а потом заявили, что "извините, не получилось, но вы держитесь".
Наверника пилят Director's Cut, вот увидите. Иначе зачем им было так долго мурыжить игру патчами?
Всё там Ок, что ты несёшь.
жирнота подъехала