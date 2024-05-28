ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 200 оценок

Разработка Cyberpunk 2077 официально завершена, все сотрудники переведены на другие проекты

monk70
Новости

Запуск Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года стал одним из самых катастрофических за последнее время, но теперь, три с половиной года спустя, разработчик CD Projekt Red наконец-то закончил её исправлять.

Как показали последние финансовые результаты, ни один разработчик CD Projekt Red не работает над Cyberpunk 2077 впервые за более чем десять лет.

В каждой финансовой презентации студия указывает количество сотрудников, задействованных в каждом из своих многочисленных проектов, и, хотя 29 февраля 2024 года команда Cyberpunk 2077 насчитывала 17 человек, этой последней группы сейчас нигде не видно (и, вероятно, она перешла на другие проекты).

CD Projekt Red свернула разработку Cyberpunk 2077 после выпуска первого и единственного расширения Phantom Liberty в сентябре 2023 года. Это произошло после революционного обновления 2.0, которое полностью обновило Cyberpunk 2077, добавив такие функции, как новая система перков и улучшенный ИИ, за которым последовало еще одно большое обновление в версии 2.1, но после него вносились лишь незначительные изменения.

Патч 2.11 исправил множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром, а патч 2.12 внес, казалось бы, последний слой доработки. CD Projekt Red теперь с нетерпением ждет сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion и множества новых игр по «Ведьмаку».

37
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
BORGER390

Где официальная поддержка фср 3?! В смысле завершили разработку?

20
neeXXXT

В помойке, где этой мыльной убогости и место!

-28
SomeMark

Да хрен они забили давным давно, хотя завтраками на эту тему начали кормить ещё очень давно. Фанатские моды отлично работают, жаль только что версию 3.1 пока не завезли, но может попозже LukeFZ/Nukem обновят в своих модах.

7
erkins007

Ради 9% амдшников никто не будет стараться, пора бы уже привыкнуть.

-9
pyw erkins007

ты б сначала разобрался в вопросе чел

2
Сотонеющий tichka pyw
ты б сначала разобрался в вопросе чел

В каком вопросе тут разбираться, все кому надо игру прошли и перепрошли. Ради кучки красноглазых даже объясняться за фср зашквар

-6
Ellie Williams

игру 4 года допиливали

7
Agent Qracle

Мне повезло, что из всех голов мне удалось попасть именно в твою, Ви (с)

Ждём Кибер 2)

5
SoftyCat

12 лет пилили

3
KOCMOC42

Бюджет на разработку)

1
Scorpion_GamePlay

Т.е. всё? Патчей не будет? Отлично. Теперь моды ставить и кайфовать

3
AndralStormborn

Отлично, удачи ребятам, ждем новые игры

3
Господин Никто

лакшери район с артов мы так и не увидели...

2
Agent Qracle

Мб в второй части Кибера увидим

0
Lvinomord

Ну судя по активности в Стим,один мелкий патч 100% будет,а значит пара человек всё таки сидит с игрой.

1
Никита Дроздоvv

а фср 3 так и не добавили

1
1barac9U7ada7

Ушла эпоха, помянем. А где кстати обещанное второе длс сюжетное? А Я один помню обещания насчёт даже трёх? Или Я ошибаюсь и ещё мультиплеер где обещанный? Метро со скрипом добавили в конце уже поддержки

0
wdymBro

А мультиплеер где который на момент старта предзаказов был указан? 😂😂😂

2
luVol wdymBro

Можно пруф, что мультиплеер был указан. О нем были разговоры, но на последних этапах разработки от него отказались и до выхода игры сказали уже, что приостановили над ним работу

0
1barac9U7ada7 luVol

Было было , я тоже помню. Сказали что добавят после релиза и вот

0
Сотонеющий tichka luVol

какого до выхода ? Там больше обещаний было в первый месяц после релиза, чем до него. Дорожная карта на 2021 год включала два длц и мультиплеер

0
wdymBro luVol
В конце марта 2021 года компания отменила мультиплеер. Почему было принято такое решение, недавно рассказал бывший старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 и нынешний исполняющий обязанности нарративного директора серии The Witcher Филипп Вебер.
"Нам действительно нужно было пересмотреть приоритеты Cyberpunk. Приоритетом было то, что основная игра будет работать для людей в действительно хорошем состоянии. И по сути, смена приоритетов означала, что другие проекты CDPR пришлось отложить", — заявил Вебер в интервью Eurogamer.

В конце марта 2022. А теперь смотри дату релиза игры 😁.

Вот тебе еще затравочка которая до релиза была:

https://www.eurogamer.net/cyberpunk-2077-will-get-multiplayer-cd-projekt-red-finally-confirms

0
Аристов--Черный

Но усвоили ли урок эти придурки, которые настаивали на срочном выпуске недоделанной игры в 2020-ом? Что-то сомневаюсь что этих "умников" выгнали из компании...

0
Famiclone

Че там по мультиплееру? Че там по еще двум ДЛС?

Прежде чем закончить разработку её сначала надо начать

-1
Oscilograf
Че там по мультиплееру? Че там по еще двум ДЛС?

"Держи карман шире", ответили разработчики на вопросы фанатов.

2
wdymBro

Еще обещали иструменты мододелам на уровне скайримовских. Если бы из реально выпустили на игру бы огромные сюжетные моды и новые локи делали, а так....

-2
Кей Овальд

Не прошло и четырёх лет как игра всё же вышла из раннего доступа.
Причём что-то такое они говорили и во время версии 2.0 и во время 2.1.

Наконец-то можно играть в завершённую игру, но я уже перегорел, уже и не хочется.

-4
Agent Qracle

Начал гамать в первый же день и чёт не сгорел

6
Кей Овальд Agent Qracle

Не имею привычки играть в недоделанную до конца игру.

0
Гемор

сам не играл, лень что-то играть, хотя 4080 и моник 4к есть

-6
hpi

Не потянет в 4к без длсс

-4
Пользователь ВКонтакте

Хватит тыкать труп палкой // Игорь Кравченко

-8
yoos

Контент вернули не вес, вид от 3го лица не вернули. Уроды.

-12
BloomingLyotheos

Вид от третьего лица бесполезная муть в такой игре, ибо ноль погружения.

0
Миханик Шестеренкин BloomingLyotheos

Правильно, зеркальца хватит, что бы попялиться на шмот и протезы с имплантами. В Ведьмаке тоже третье лицо ненужОн.

0
wdymBro

Дерьмовая технодемка нвидии уходит в закат. Досвидос.

-15
SoRaS3

Играбельная!

0
BloomingLyotheos

А вот за продажность Куртке, да, полякам диз. Но, кстати, в чистом растре КП2077 RDNA3 просто шатает 4000 линейку.

0
Gridon

Киберпанк как был забагованным куском кода, так и остался. Одни обещания, а на деле пшик. Лучше бы вообще не трогали, а то понапилили обновлений, теперь вообще играть невозможно. Хвала богам, что бросили эту помойку и занялись чем-то новым. А то ещё три года бы "чинили", а потом заявили, что "извините, не получилось, но вы держитесь".

Наверника пилят Director's Cut, вот увидите. Иначе зачем им было так долго мурыжить игру патчами?

-15
BloomingLyotheos

Всё там Ок, что ты несёшь.

3
Igrok55

жирнота подъехала

1