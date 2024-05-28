Разработка Cyberpunk 2077 официально завершена, все сотрудники переведены на другие проекты

Запуск Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года стал одним из самых катастрофических за последнее время, но теперь, три с половиной года спустя, разработчик CD Projekt Red наконец-то закончил её исправлять.

Как показали последние финансовые результаты, ни один разработчик CD Projekt Red не работает над Cyberpunk 2077 впервые за более чем десять лет.

В каждой финансовой презентации студия указывает количество сотрудников, задействованных в каждом из своих многочисленных проектов, и, хотя 29 февраля 2024 года команда Cyberpunk 2077 насчитывала 17 человек, этой последней группы сейчас нигде не видно (и, вероятно, она перешла на другие проекты).

CD Projekt Red свернула разработку Cyberpunk 2077 после выпуска первого и единственного расширения Phantom Liberty в сентябре 2023 года. Это произошло после революционного обновления 2.0, которое полностью обновило Cyberpunk 2077, добавив такие функции, как новая система перков и улучшенный ИИ, за которым последовало еще одно большое обновление в версии 2.1, но после него вносились лишь незначительные изменения.

Патч 2.11 исправил множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром, а патч 2.12 внес, казалось бы, последний слой доработки. CD Projekt Red теперь с нетерпением ждет сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion и множества новых игр по «Ведьмаку».