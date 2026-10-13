Rebelhorn и CD PROJEKT RED представили официальную куртку по Cyberpunk: Edgerunners 2 - предзаказ открыт за 189 евро

Rebelhorn открыла предзаказ на куртку Slash — первую официально лицензированную куртку по Cyberpunk: Edgerunners 2 с сертифицированной мотоциклетной защитой. Она создана производителем мотоэкипировки Rebelhorn совместно с CD PROJEKT RED и переносит эстетику Найт Сити в повседневную одежду.

Под городским силуэтом скрываются броня топ-уровня и продвинутые материалы: куртка сертифицирована по классу A мотоциклетной безопасности. Её можно носить в городе, а при желании — сразу отправиться в поездку. Как отмечают авторы, Найт Сити, может, и не прикроет, но Slash Edgerunners 2 справится с этой задачей.

Оформить предзаказ можно уже сейчас, ориентировочная дата доставки — январь 2027 года. Производитель обещает бесплатную доставку и возврат, пятилетнюю защиту и 30-дневный срок на возврат.