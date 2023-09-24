Релизный баг Cyberpunk 2077 не поправлен даже в патче 2.0

Отрубленные головы NPC в Cyberpunk 2077 продолжают следить за игроком. Этот жутковатый баг был еще на релизе и не исправлен даже в патче 2.0.
Конечно, большинство проблем устранены, но некоторые вещи по всей видимости останутся в игре навсегда. Однако, несмотря на оставшиеся проблемы, игроки положительно оценили обновление, а отзывы в Steam стали очень положительными.
26 сентября ожидается релиз дополнения Phantom Liberty.
Это не баг! После смерти - головой управляет Арасака. 😂
Скорее Кироши
Реды бы сказали , это не баг а фича)
Да имхо это и есть фича) Имплатны, будущее))
Вот запустил в первые новую версию 2.0
Это Рагнар Лодброк? 😂
Это Даня Герасимов из Happy PC
Да там очень много чего не исправлено. Те же висящие в воздухе трупы и предметы просто постоянно. Машины, которые если в них врезаться начинают таранить всё вокруг пытаясь развернуться и взрываются. А водитель остаётся в машине не обгоревший всегда в одной позе. Враги, которые могут просунуть руку с оружием сквозь стену и начать в тебя стрелять.
Ну, последнее это скорее брутфорс)
ну так все правильно. кибернетическим глазам глубоко плевать на то, жив или мертв мозг. у них квантовый аккумулятор на 1000 лет. вот они и продолжают работать на нем)
не удивлюсь если этого было весьма тяжело добиться. сидел там чел несколько месяцев пыхтел. что бы полностью отключить все анимации нпс во время смерти но при этом сохранить активность глаз. а вы тут баг баг. херак)
Я больше чем уверен, что и вот этот баг живущими в игре с релиза никуда не делся, но секта и это по-детски объяснит имплантами
Тут остаётся только одно, кекать
Они и должны следить, это не баг.
не должны, анатомию изучи
Ви дважды убили, а он живим остался. От выстрела в голову даже следа не осталось. В Найт-Сити часто умирают, но на это плевать не только окружающим, но и самим умершим:))))
Два раза прошел игру и ни разу не заметил...
...с другой стороны, тут ниже в коментах чел правильную мысль сказал - а почему это баг, когда в этой игре, люди напичканы электроникой?
Это касается и глаз, которые вполне могут работать после смерти.
Дак круто же
У меня Джонни появился во время квеста про Trauma Team (когда получаешь их униформу) хотя я ещё не обокрал Арасаку.
вроде как всем давно должно было стать понятно что баги не будут править, не для этого они игру выпускали.
Ну такое... это можно простить. Отрубленные головы мало кто разглядывает))
И в чем я был не прав? Багов немерено...
Хз я недавно играл и не одного бага не было
Ну патчи ещё явно должны быть. Пофиксить хотя бы эту проблему с драйверами видеокарты,а то совсем уже дичь какая то..или это косяк зелёных,я уже и не знаю...
О этот волшебный "следующий патч". У игры уже 3 года патчи выходят.
Всё поправят, вот-вот буквально))