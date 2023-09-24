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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 142 оценки

Релизный баг Cyberpunk 2077 не поправлен даже в патче 2.0

Simple Jack
Новости

Отрубленные головы NPC в Cyberpunk 2077 продолжают следить за игроком. Этот жутковатый баг был еще на релизе и не исправлен даже в патче 2.0.

Конечно, большинство проблем устранены, но некоторые вещи по всей видимости останутся в игре навсегда. Однако, несмотря на оставшиеся проблемы, игроки положительно оценили обновление, а отзывы в Steam стали очень положительными.

26 сентября ожидается релиз дополнения Phantom Liberty.

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21
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Сyberpunk

Это не баг! После смерти - головой управляет Арасака. 😂

14
Toupeaul

Скорее Кироши

2
U1traMagnum

Реды бы сказали , это не баг а фича)

9
Swit-vlad

Да имхо это и есть фича) Имплатны, будущее))

9
U1traMagnum Swit-vlad

Вот запустил в первые новую версию 2.0

3
Сyberpunk U1traMagnum

Это Рагнар Лодброк? 😂

1
Famiclone Сyberpunk

Это Даня Герасимов из Happy PC

0
Liaschim

Да там очень много чего не исправлено. Те же висящие в воздухе трупы и предметы просто постоянно. Машины, которые если в них врезаться начинают таранить всё вокруг пытаясь развернуться и взрываются. А водитель остаётся в машине не обгоревший всегда в одной позе. Враги, которые могут просунуть руку с оружием сквозь стену и начать в тебя стрелять.

5
antonborisov198

Ну, последнее это скорее брутфорс)

0
muxamor2011

ну так все правильно. кибернетическим глазам глубоко плевать на то, жив или мертв мозг. у них квантовый аккумулятор на 1000 лет. вот они и продолжают работать на нем)
не удивлюсь если этого было весьма тяжело добиться. сидел там чел несколько месяцев пыхтел. что бы полностью отключить все анимации нпс во время смерти но при этом сохранить активность глаз. а вы тут баг баг. херак)

3
Famiclone

Я больше чем уверен, что и вот этот баг живущими в игре с релиза никуда не делся, но секта и это по-детски объяснит имплантами

2
Understanding the Truth

Тут остаётся только одно, кекать

1
DОC

Они и должны следить, это не баг.

0
ArtemOZR

не должны, анатомию изучи

0
Аристов--Черный

Ви дважды убили, а он живим остался. От выстрела в голову даже следа не осталось. В Найт-Сити часто умирают, но на это плевать не только окружающим, но и самим умершим:))))

0
Ain Grimm

Два раза прошел игру и ни разу не заметил...

...с другой стороны, тут ниже в коментах чел правильную мысль сказал - а почему это баг, когда в этой игре, люди напичканы электроникой?

Это касается и глаз, которые вполне могут работать после смерти.

0
Freund Benno

Дак круто же

0
xxxcoldsatan77

У меня Джонни появился во время квеста про Trauma Team (когда получаешь их униформу) хотя я ещё не обокрал Арасаку.

0
kowalli

вроде как всем давно должно было стать понятно что баги не будут править, не для этого они игру выпускали.

0
JustA_NiceGuy

Ну такое... это можно простить. Отрубленные головы мало кто разглядывает))

-1
Big and Fat

И в чем я был не прав? Багов немерено...

-2
Никита Дроздоvv

Хз я недавно играл и не одного бага не было

-4
Lvinomord

Ну патчи ещё явно должны быть. Пофиксить хотя бы эту проблему с драйверами видеокарты,а то совсем уже дичь какая то..или это косяк зелёных,я уже и не знаю...

-5
wianewa
Ну патчи ещё явно должны быть.

О этот волшебный "следующий патч". У игры уже 3 года патчи выходят.

2
TheNikolay00 wianewa

Всё поправят, вот-вот буквально))

-3