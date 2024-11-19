Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 остаётся самой впечатляющей демонстрацией трассировки пути на сегодняшний день

Overdrive в Cyberpunk 2077, в котором впервые появилась трассировка пути, по-прежнему остается самой внушительной демонстрацией этой технологии на сегодняшний день, несмотря на то, что это одна из первых игр, в которой она реализована, о чем свидетельствует новое сравнительное видео, опубликованное в сети.

В видео MxBenchmarkPC, показаны Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong, Resident Evil 4, Resident Evil 2 и Desordre, работающие без трассировки лучей, с трассировкой лучей и с трассировкой пути, подчеркивая различия между различными методами рендеринга. Хотя различия, которые трассировка пути привносит в Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong, например, минимальны в большинстве сценариев, они действительно преобразуются в Cyberpunk 2077, поднимая визуальные эффекты игры на высоты, которых не смогла достичь ни одна игра с открытым миром на сегодняшний день.

Хотя разработчик CD Projekt Red прекратил поддержку Cyberpunk 2077, команда разработчиков перешла на работу над второй частью серии, игра все еще получает улучшения качества изображения благодаря модам и новым версиям NVIDIA DLSS. Последняя версия апскейлера, версия 3.8.10, приносит значительные улучшения сглаживания, VRAM и производительности.