Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 остаётся самой впечатляющей демонстрацией трассировки пути на сегодняшний день

Overdrive в Cyberpunk 2077, в котором впервые появилась трассировка пути, по-прежнему остается самой внушительной демонстрацией этой технологии на сегодняшний день, несмотря на то, что это одна из первых игр, в которой она реализована, о чем свидетельствует новое сравнительное видео, опубликованное в сети.
В видео MxBenchmarkPC, показаны Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong, Resident Evil 4, Resident Evil 2 и Desordre, работающие без трассировки лучей, с трассировкой лучей и с трассировкой пути, подчеркивая различия между различными методами рендеринга. Хотя различия, которые трассировка пути привносит в Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong, например, минимальны в большинстве сценариев, они действительно преобразуются в Cyberpunk 2077, поднимая визуальные эффекты игры на высоты, которых не смогла достичь ни одна игра с открытым миром на сегодняшний день.
Хотя разработчик CD Projekt Red прекратил поддержку Cyberpunk 2077, команда разработчиков перешла на работу над второй частью серии, игра все еще получает улучшения качества изображения благодаря модам и новым версиям NVIDIA DLSS. Последняя версия апскейлера, версия 3.8.10, приносит значительные улучшения сглаживания, VRAM и производительности.
Да да. Впечатляющие отражения, впечатляющая графика. Тени на объектах позорные почините уже, маленькая инди студия
игра что трассировкой, что без выглядит как рай для радужного сообщества, причем через призму катаракты
Да только тени ночью не работают от гг.
Да тени есть, но анимации теней ночью от гг это какой то ужас! и смех ))
Отражение ГГ есть в воде? стекле? )
Круто
да? я и не видел, разваливаю обычно всех до того, как они выстрелят
И по сути единственной)
В метро exodus расширенная версия лучше
Со 120 fps в геймплее без "движухи" до 29fps.А когда начнётся стрельба,погони и т.п. наверно будет 10 fps.Прекрасная технология.Через 25 лет на RTX 900000000 видимо будет стабильные 40.
Сначала 20хх серия и введение РТХ, который на максимум 20хх серия и не тянула) как в прочем и 30хх, теперь патч трейсинг, который чуточку тянет 4080 и 4090 и не будет толком тянуть 50хх. Зато каждое поколение + к прайсу.
В Control не хуже. В Cyberpunk 2077 отражения ГГ то добавили?
кст реал.. самое странное что перс отражается на стенках и в стёклах магазов там разных. а на тачке его нет.
Уже прогресс, раньше гг вообще единственный, кто не отражался вообще.
включал трассировку и обычную и трассировку пути, но разницы не увидел, отражения только местами, но и то убого сделано, потому что сам гг не отражается в лужах, в машинах и т.д. Можно впечатлится если полчаса поиграть с обычными отражениями, потом включить. На котрасте может будет эффект на пару минут. Бесполезная технология для игр.
так дело то не только в отражении на освещение посмотри само, красиво пипец но не такой ценой, но заметно в киберпанке в остальных хз что делает технология
ну во первых это самое реальное физическое действие света и всего что с ним связанно и не только. после него только настоящая картинка