Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 725 оценок

Родители застали Тристин Мейс, считающуюся прообразом Панам, за просмотром секс-сцены Панам и Ви в Cyberpunk 2077

2BLaraSex 2BLaraSex

Актриса Тристин Мейс, которую многие считают прообразом Панам Палмер, пережила один из самых неловких моментов в карьере стримера, когда постельная сцена в Cyberpunk 2077 совпала с визитом ее отца в комнату. Инцидент произошел 21 января в прямом эфире на Twitch и моментально стал вирусным.

Мейс, известная по сериалу "Макгайвер", в последние недели активно стримила прохождение Cyberpunk 2077. Фанаты давно подозревали, что внешность Панам была взята с Тристин Мейс, и CD Projekt RED никогда этого не отрицали и даже рекламировали ее стримы по игре.

Роковой момент настал, когда Мейс, играя за мужскую версию Ви, добралась до секс-сцены с Панам. Именно в этот момент в комнату вошел ее отец, который принес ей тарелку с едой. Увидев происходящее на экране, он пошутил "Это ты?", чем лишь усилил неловкость ситуации. Чуть позже в комнату также вошла мать Тристин, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

Клип с инцидентом быстро разошелся по соцсетям, собрав тысячи реакций. Зрители называют его "одним из самых неловких и узнаваемых моментов в истории стримов". Для Мейс это стало забавным уроком: как бы тщательно ты ни планировал трансляцию, семейные обстоятельства всегда могут внести свои коррективы.

24
13
Комментарии:  13
FilthyZachary

Бабе уже 35 лет! Почему она с родителями до сих пор живет? Я с родителями лет с 19 уже не живу! Это просто позорище какое-то!

27
5uperNova

А что в этом такого? Очередная навеянная социумом "обязанность" жить отдельно от родителей и тем самым ты можешь считать себя взрослым и самостоятельным? Или просто баровада? Это точно не повод для какой-то гордости или достижения, какая разница вообще, кто с кем и как живёт

15
Рам Абалов

Потому, что Ты - жертва стереотипов и навязанных обществом стандартов, а Она живёт свою лучшую жизнь, пока Ты впахиваешь...😌

9
YummyBayard Рам Абалов

Офигеть лучшая жизнь - у родителей на шее сидеть.

1
Talendor3

не ну это ор

девушка кстати даже симпатичнее персонажа

6
VoraciousKonnor

охренеть какое событие произошло

6
Dark1994

Ну это классика с детства)

5
Майкл Скотт

Совсем не постанова, но поедатели кривого гомна от полек захавают 😎

4
Kimen-no-Yami

Новость из разряда пикрелейтед

3
2
ДЭйн

А еще так же неожиданно заиграл рояль в кустах.

2
SOLUS5678

Неловкий но в тоже время милый момент. Хорошо когда родители рядом и для них ты всегда будешь маленьким ребёнком. Актриса и её родители молодцы!.