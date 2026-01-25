Родители застали Тристин Мейс, считающуюся прообразом Панам, за просмотром секс-сцены Панам и Ви в Cyberpunk 2077

Актриса Тристин Мейс, которую многие считают прообразом Панам Палмер, пережила один из самых неловких моментов в карьере стримера, когда постельная сцена в Cyberpunk 2077 совпала с визитом ее отца в комнату. Инцидент произошел 21 января в прямом эфире на Twitch и моментально стал вирусным.

Мейс, известная по сериалу "Макгайвер", в последние недели активно стримила прохождение Cyberpunk 2077. Фанаты давно подозревали, что внешность Панам была взята с Тристин Мейс, и CD Projekt RED никогда этого не отрицали и даже рекламировали ее стримы по игре.

Роковой момент настал, когда Мейс, играя за мужскую версию Ви, добралась до секс-сцены с Панам. Именно в этот момент в комнату вошел ее отец, который принес ей тарелку с едой. Увидев происходящее на экране, он пошутил "Это ты?", чем лишь усилил неловкость ситуации. Чуть позже в комнату также вошла мать Тристин, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

Клип с инцидентом быстро разошелся по соцсетям, собрав тысячи реакций. Зрители называют его "одним из самых неловких и узнаваемых моментов в истории стримов". Для Мейс это стало забавным уроком: как бы тщательно ты ни планировал трансляцию, семейные обстоятельства всегда могут внести свои коррективы.