Родители застали Тристин Мейс, считающуюся прообразом Панам, за просмотром секс-сцены Панам и Ви в Cyberpunk 2077

Актриса Тристин Мейс, которую многие считают прообразом Панам Палмер, пережила один из самых неловких моментов в карьере стримера, когда постельная сцена в Cyberpunk 2077 совпала с визитом ее отца в комнату. Инцидент произошел 21 января в прямом эфире на Twitch и моментально стал вирусным.
Мейс, известная по сериалу "Макгайвер", в последние недели активно стримила прохождение Cyberpunk 2077. Фанаты давно подозревали, что внешность Панам была взята с Тристин Мейс, и CD Projekt RED никогда этого не отрицали и даже рекламировали ее стримы по игре.
Роковой момент настал, когда Мейс, играя за мужскую версию Ви, добралась до секс-сцены с Панам. Именно в этот момент в комнату вошел ее отец, который принес ей тарелку с едой. Увидев происходящее на экране, он пошутил "Это ты?", чем лишь усилил неловкость ситуации. Чуть позже в комнату также вошла мать Тристин, чтобы пожелать ей спокойной ночи.
Клип с инцидентом быстро разошелся по соцсетям, собрав тысячи реакций. Зрители называют его "одним из самых неловких и узнаваемых моментов в истории стримов". Для Мейс это стало забавным уроком: как бы тщательно ты ни планировал трансляцию, семейные обстоятельства всегда могут внести свои коррективы.
Бабе уже 35 лет! Почему она с родителями до сих пор живет? Я с родителями лет с 19 уже не живу! Это просто позорище какое-то!
А что в этом такого? Очередная навеянная социумом "обязанность" жить отдельно от родителей и тем самым ты можешь считать себя взрослым и самостоятельным? Или просто баровада? Это точно не повод для какой-то гордости или достижения, какая разница вообще, кто с кем и как живёт
Потому, что Ты - жертва стереотипов и навязанных обществом стандартов, а Она живёт свою лучшую жизнь, пока Ты впахиваешь...😌
Офигеть лучшая жизнь - у родителей на шее сидеть.
не ну это ор
девушка кстати даже симпатичнее персонажа
охренеть какое событие произошло
Ну это классика с детства)
Совсем не постанова, но поедатели кривого гомна от полек захавают 😎
Новость из разряда пикрелейтед
А еще так же неожиданно заиграл рояль в кустах.
Неловкий но в тоже время милый момент. Хорошо когда родители рядом и для них ты всегда будешь маленьким ребёнком. Актриса и её родители молодцы!.