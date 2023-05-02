Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 041 оценка

Рок-группа Dogstar, в которой играл Киану Ривз, скоро выпустит новую музыку

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R_Mor
Новости

Выступление Киану Ривза в Cyberpunk 2077 стало одним из лучших элементов игры. Звезда фильмов "Матрица" и "Джон Уик" направил свою внутреннюю рок-звезду, чтобы оживить Джонни Сильверхэнда. В случае, когда искусство подражает жизни, а жизнь подражает искусству в бесконечном круге, гранж-группа Ривза Dogstar близка к выпуску своей первой новой музыки за более чем два десятилетия.

Ривз играл на бас-гитаре в Dogstar до того, как группа распалась в 2002 году, но в середине прошлого года группа объявила: "Мы вернулись", а также кратко рассказала о предстоящей музыке. Теперь Dogstar заявляет, что выпустит музыку этим летом.

"Спасибо всем за добрые комментарии", - пишет Dogstar в продолжении недавнего сообщения. "Мы очень рады видеть такой отклик. Честно говоря, не ожидали этого. Это заставляет нас хотеть играть еще больше. Этим летом мы выпустим новую музыку, а затем дадим несколько концертов. Как только все будет готово, мы сразу же сообщим всем. Нам еще столько всего предстоит сделать, но будьте уверены, мы в деле и собрали фантастическую команду, которая нам помогает".

Если вы еще по какой-то причине не видели, как молодой Ривз играет на басу, то для вас есть кое-что интересное.

Увидим ли мы Dogstar (или какую-то отсылку на группу) в грядущем DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty? Это была бы прекрасная возможность сделать что-то забавное с реально существующей группой и вернувшимся персонажем Ривза, даже если это кажется крайне маловероятным.

Если вы хотите послушать Dogstar, у группы есть EP Quattro Formaggi 1996 года, а также два студийных альбома, Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SERgik 777

А я и не знал) ух ты!

0
Uilenspiegel

Видимо это такая известная группа что про неё никто не знает))

0
Дядя Бен

Может он пел "Wicked Game"?

(По постеру)

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