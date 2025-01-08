RTX 5080 в режиме трассировки лучей с DLSS 4 обеспечивает более 120 FPS в Cyberpunk 2077

Технология DLSS 4 получила значительные усовершенствования в супер разрешении и реконструкции лучей, включая новейшую модель Vision Transformer, что привело к существенному улучшению качества изображения. Кроме того, новая генерация кадров позволяет достичь повышения производительности, генерируя два или три промежуточных кадра вместо одного.
Тесты DLSS 4 на инженерной RTX 5080 в обновленной версии Cyberpunk 2077 показало, что в разрешении 4K и включенной трассировкой лучей игра стабильно выдает более 120 кадров в секунду, благодаря улучшенной DLSS 4.
Ключевым улучшением стала замена старой нейронной сети на модель Vision Transformer. Это привело к значительному улучшению стабильности изображения, уменьшению размытия и гостинга в движении, а также улучшению антиалиасинга и детализации. Алгоритм реконструкции лучей теперь обеспечивает сверх реалистичные отражения и тени.
Немаловажно и улучшение генерации кадров. Например, раньше в DLSS использовался один интерполированный кадр, то теперь поддерживаются два и три. При тестировании в Cyberpunk 2077 с активированным RT Overdrive и максимальными настройками, производительность выросла на 535%, а с тремя сгенерированными кадрами - на 913%. При всём этом, задержка ввода при максимальной настройке генерации кадров выросла на 6 мс, но это компенсируется значительным приростом производительности.
NVIDIA пока официально не раскрыла дату выхода новой технологии. Но в итоге, DLSS 4 в сочетании с RTX 5080 открывает светлые перспективы для игр с трассировкой лучей, обеспечивая гладкую и детализированную картинку.
Жесть! Внедрение таких технологий окончательно похоронит оптимизацию в играх. В Сталкере 2 уже нагло писали системные требования с учетом генерации, а играть в таком случае мне было невозможно - прицелиться по врагам тяжко.
Эти технологии и есть оптимизация. Не нравится - не пользуйся технологиями. Не играй в игры. В чём проблема? Но гнать на крутые технологии не надо. Какая тебе разница, ты получишь свои 200 фпс с помощью DLSS и генерации или в нативе, если визуально на экране НЕТ никакой разницы? Какая нафиг вообще разница, через что получать свои фпс? Я играю во всё почти с DLSS и никакого дискомфорта НЕ чувствую.
У меня с прицеливанием НЕ было никаких проблем в сталкере 2. Система прицеливания шикарна. Это наверное одна из немногих вещей, которая сделана качественно.
У меня с прицеливанием НЕ было никаких проблем в сталкере 2. Система прицеливания шикарна. Это наверное одна из немногих вещей, которая сделана качественно.
Настолько не было, что у всех эта проблема была, даже разрабы это признали и спецом исправляли этот косяк в патчах. Ты как обычно, уникум, из параллельной вселенной, Janekste.
Это даже близко не оптимизация. Рисование в счётчике фпс фейковых цифр. 5090 выдаёт 24 кинематографическим фпс, круто, круто.
“Какая тебе разница, ты получишь свои 200 фпс с помощью DLSS и генерации или в нативе, если визуально на экране НЕТ никакой разницы? Какая нафиг вообще разница, через что получать свои фпс?”
Среди нытья по поводу презентации 50 линейки, которое просто заполонило ресурс (зависть, и порождённая ею злоба, а также неадекватность суждений - просто переходят всякие границы), очень логичное и адекватное мировосприятие, УВАЖЕНИЕ.
А вот и свидетели оптимизации подтянулись.
Всего +90% к 408S с новой моделью и fg x4, то есть реальный прирост ~20%)
Как-то унизительно мало для видюхи за 1000$... Учитывая, что там длсс рисует по 3 кадра дополнительно на каждый
DLSS 4 в сочетании с RTX 5080 открывает светлые перспективы для игр с трассировкой лучей
-так про каждое поколение RTX писано было
Ждем народные 5030 8-12-16...
Есть вероятность, что в четвертой версии наконец то достигнет уровня натива, тогда можно переходить.
Дорисовка от рисованного возможно еще и прокатит там где не нужно особо цепляется к деталям которые простой человек даже не заметит, но в режиме пвп, где геймер отслеживает каждую точку на экране, наличие артефактов, размытой картинки, может стать фатальным.
Недавно играл в марвел райвлс с вкл генерацией кадров - выглядело хорошо
DLSS 4 генерирует кадры с кадра, в отличии от DLSS 3 генерирующие лишь промежуточные. Но всё равно рад за тебя.
Когда у тебя 30 фпс превращается в 60 в шутере - это заметит любой.
В режиме ПвП важна задержка системы
Если у тебя задержка системы будет под 100 мс, а у оппонента - 30мс при равном пинге - он в любом случае будет быстрее тебя реагировать при прочих равных. (Только тут имеется в виду задержка от нажатия кнопки до совершения действия на экране, но ФГ у 4000 все равно сильно эту задержку увеличивал).
Вот почему ФГ не рекомендуется в сетевых ПвП шутанах, она тупо увеличивала среднюю задержку ПК из-за генерации кадров. В игре Дарктайд я с генерацией кадров, имея плавный фпс 160-200 иногда мог пропустить урон от мобъя и не понимал почему, ведь все так плавненько и круто, я наношу дамаг и уклоняюсь, а урон получаю. Потому что задержка системы была такой же, как при например 60 фпс (в сценах с серьёзным замесами и кучей нпс на экране фпс проседал, но из за генерации кадров это было не так заметно). И никакие артефакты и гостинг там не бросаются в глаза, когда картинка динамичная и на экране сплошной экшон.
Так что если б ты сам опробовал ФГ на нормальной системе типа 4080-4090 то ты бы это понял, а то что ты написал - это бред теортетка, который не имеет опыта. Нету у тебя времени и возможности в таком сценарии каждый пиксель рассматривать.
Все линейки кроме 50 новой серии шляпа!!! Бегом покупать новые видеокарты! я уверен на 100%, все не так просто и гладко будет с этой технологией, 5070 как 4090 да да)
5070 как 4090
Почему нет? 2070s≈1080ti, 3070≈2080ti, 4070s≈3090, почему сейчас должно быть по другому? Ну будет процентов на пять слабее, уже отлично.
так в новой линейке ничего кроме 50 новых нет ,олень
У вас тут не верное сравнение.
Вот когда выйдет 5070s, вот тогда и сравнивайте (на крайняк хотя бы с 5070ti сравнивайте).
Предоставляет ещё больше ФЕЙКОВЫХ кадров. Это просто рофл. Фрейм ген, теперь МУЛЬТИ фрейм ген. Потом будет ОМЕГА МУЛЬТИ фрейм ген.
Делали бы уж сразу, что стесняться, вот со всеми ультра настройками графики наша самая топовая карта выдаёт 24 фпса, но зато смотрите мы вам щас нарисуем фейковых кадров и будет уже 10000 фпс!
ща подожди они еще проги фпс замеров выкупят - у будет на их счетчике 120 фпс а по факиу 30
Хуанг 5080 8 гигов памяти подрезал,та же история что и 4080 с 12 гигами.
там на коробке для умных написано 24гб
Ну дак как бы я про это и написал что написано 24 гига,а по факту 16,8 гигов подрезал.Если ты умишком обделен то погугли что означает слово "подрезать"
флексить фепасами в игре четырехлетней давности это конечно мощно. как там переиздание скурима на 980 игралось? наверняка неплохо https://www.youtube.com/watch?v=T2O4CFeA6s0
Судя по твоей аве тебя либо слишком много либо случилось так что тебя постоянно окружают люди типа быдло мудаки шлюхендры сосуньи и.т.д..Как ты с этим справляешься чтоб не сойти с ума?
Сосуньи?
а тебя окружают гробы, венки и черви?