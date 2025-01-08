RTX 5080 в режиме трассировки лучей с DLSS 4 обеспечивает более 120 FPS в Cyberpunk 2077

Технология DLSS 4 получила значительные усовершенствования в супер разрешении и реконструкции лучей, включая новейшую модель Vision Transformer, что привело к существенному улучшению качества изображения. Кроме того, новая генерация кадров позволяет достичь повышения производительности, генерируя два или три промежуточных кадра вместо одного.

Тесты DLSS 4 на инженерной RTX 5080 в обновленной версии Cyberpunk 2077 показало, что в разрешении 4K и включенной трассировкой лучей игра стабильно выдает более 120 кадров в секунду, благодаря улучшенной DLSS 4.

Ключевым улучшением стала замена старой нейронной сети на модель Vision Transformer. Это привело к значительному улучшению стабильности изображения, уменьшению размытия и гостинга в движении, а также улучшению антиалиасинга и детализации. Алгоритм реконструкции лучей теперь обеспечивает сверх реалистичные отражения и тени.

Немаловажно и улучшение генерации кадров. Например, раньше в DLSS использовался один интерполированный кадр, то теперь поддерживаются два и три. При тестировании в Cyberpunk 2077 с активированным RT Overdrive и максимальными настройками, производительность выросла на 535%, а с тремя сгенерированными кадрами - на 913%. При всём этом, задержка ввода при максимальной настройке генерации кадров выросла на 6 мс, но это компенсируется значительным приростом производительности.

NVIDIA пока официально не раскрыла дату выхода новой технологии. Но в итоге, DLSS 4 в сочетании с RTX 5080 открывает светлые перспективы для игр с трассировкой лучей, обеспечивая гладкую и детализированную картинку.