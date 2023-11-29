Руководитель CDPR усмехнулся, когда его спросили, выйдет ли второй сезон Cyberpunk: Edgerunners в 2024 году

"Киберпанк: Бегущие по краю" помогла возродить проблемную ролевую игру CDPR и заложила множество "пасхалок" для последующих обновлений Cyberpunk 2077. Многие фанаты до сих пор хотят второй сезон, но никто из разработчиков аниме никогда не намекал на продолжение.

Более того, насколько известно, второго сезона "не существует". Но попробуйте сказать это смелому безумцу, который спросил генерального и финансового директора CDPR, выйдет ли второй сезон "Бегущих по краю" в следующем году.

Генеральный директор Адам Кичиньский и финансовый директор Петр Нелюбович отвечали на вопросы акционеров и посетителей веб-трансляции на конференции по финансовым результатам. Ближе к концу разговора Кичиньский вытащил вопрос, заданный участником веб-трансляции, и не смог удержаться от громкого смеха, передав его Нелюбовичу.

"Не могли бы вы рассказать что-нибудь о следующем сезоне аниме Edgerunners?" Кичиньский читает вслух (около 44:44 в конференции). "Можем ли мы ожидать выхода в 2024 году?" Усмехнувшись, он обращается к Нелюбовичу: "Кажется, это снова к вам".

"Мы не анонсировали второй сезон аниме Edgerunners, - быстро объясняет Нилубович, - поэтому мы не можем комментировать, выйдет ли он в 2024 или в каком-либо другом году. У нас есть амбиции сделать больше в области анимации, но это то, что мы уже повторяли довольно много раз".

В общем, ничего не изменилось. Удачи в следующий раз, крайне оптимистичный фанат "Бегущих по краю".

В другом месте разговора Кичиньский все же подтвердил, что "мы работаем и над другими проектами, помимо видеоигр, в рамках наших франшиз. На данный момент нам нечего объявить, но мы работаем над этим уже довольно давно, и придет время, и мы поделимся некоторыми сведениями об этом".