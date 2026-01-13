Руководитель Cyberpunk 2 рассказал, что у Phantom Liberty изначально был "гораздо более мрачный и странный" эпилог

После комментариев о том, что Cyberpunk 2077 не была бы лучше с более длинным первым актом, креативный директор Project Orion (он же Cyberpunk 2) Игорь Саржинский высказался о «вырезанном контенте».
Саржинский рассказал, что эпилог в Phantom Liberty изначально был совершенно другим.
Эпилог в Phantom Liberty изначально был совершенно другим. Гораздо мрачнее и страннее. Но по мере того, как основная сюжетная линия PL становилась более цельной, мы поняли, что он не совсем подходит по тону и тематике. Мы изменили его на нынешнюю концовку «Башня».
Другой пример — сцена танца с Алекс, которая, кстати, была добавлена на позднем этапе. Тем не менее, казалось, что среди всего напряжения необходим «личный, беззаботный момент», что составляет ещё одну важную часть разработки — «то, что вы обнаруживаете, что нужно добавить», по словам Саржинского, от ресурсов и встреч до ответвлений и функций.
В процессе создания игры что-то добавляется. Что-то откладывается в очередь. Что-то меняется. Цель всегда одна и та же: создать наилучший результат — вовремя.
Независимо от того, как игроки относятся к Cyberpunk 2077 и как получились те или иные аспекты, трудно отрицать, что всё закончилось хорошо. За пять лет с момента запуска, пережив немало взлётов и падений, базовая игра разошлась тиражом более 35 миллионов копий. Phantom Liberty также разошлась тиражом в 10 миллионов копий и получила восторженные отзывы.
Ви должен был обосраться и проснуться в наше время обнаружив что вся эта наркоманская херня ему просто приснилась, а на самом деле он просто алкаш-студент живущий в мытищах.
"Сон собаки".
Ой, ну не, после того как она вместе с Ридом убивает близнецов и такая: «Ой, Ви, ну ты же всё понимаешь». Да, я понимаю, что хрен ты поедешь доживать на курорт, лицемерная дрянь. Я возьму Сойку и свалю в закат, а когда откроется, что она меня надурила, сдам её Риду и Майерс забесплатно. Как говорится, долго терплю, но больно бью.
А сколько Ви в течение игры убивал людей для своих целей, денег или просто по необходимости? А Сойка это, по сути, та же самая Ви, которая хочет выжить любой ценой.
А Ви не хочет выжить любой ценой?
Ви может быть хорошим при желании, помочь монахам, не убивать по заказу поехавшего киберпсихозом вояку,которого решили ограбить малолетки, а позвонить той бабе, которая собирает таких и лечит и т. д. То есть творить дичь по сюжетному минимуму, делая что-то хорошее, а эти все Алекс, Сойка так о своей жопе пекутся с абсолютным равнодушием, моча всех остальных, даже если это не обязательно.Не говоря уже о том что и самого Ви используют как рулон туалетной бумаги.