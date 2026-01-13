Руководитель Cyberpunk 2 рассказал, что у Phantom Liberty изначально был "гораздо более мрачный и странный" эпилог

После комментариев о том, что Cyberpunk 2077 не была бы лучше с более длинным первым актом, креативный директор Project Orion (он же Cyberpunk 2) Игорь Саржинский высказался о «вырезанном контенте».

Саржинский рассказал, что эпилог в Phantom Liberty изначально был совершенно другим.

Эпилог в Phantom Liberty изначально был совершенно другим. Гораздо мрачнее и страннее. Но по мере того, как основная сюжетная линия PL становилась более цельной, мы поняли, что он не совсем подходит по тону и тематике. Мы изменили его на нынешнюю концовку «Башня».

Другой пример — сцена танца с Алекс, которая, кстати, была добавлена ​​на позднем этапе. Тем не менее, казалось, что среди всего напряжения необходим «личный, беззаботный момент», что составляет ещё одну важную часть разработки — «то, что вы обнаруживаете, что нужно добавить», по словам Саржинского, от ресурсов и встреч до ответвлений и функций.

В процессе создания игры что-то добавляется. Что-то откладывается в очередь. Что-то меняется. Цель всегда одна и та же: создать наилучший результат — вовремя.

Независимо от того, как игроки относятся к Cyberpunk 2077 и как получились те или иные аспекты, трудно отрицать, что всё закончилось хорошо. За пять лет с момента запуска, пережив немало взлётов и падений, базовая игра разошлась тиражом более 35 миллионов копий. Phantom Liberty также разошлась тиражом в 10 миллионов копий и получила восторженные отзывы.