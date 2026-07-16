Русская озвучка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice набрала 2,5 млн рублей - запись реплик уже началась

Студия GamesVoice сообщила о новом этапе сбора средств на создание русской озвучки дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Проект уже получил поддержку на сумму 2,5 млн рублей.

Разработчики поблагодарили сообщество за активное участие, отметив, что пользователи продолжают поддерживать инициативу даже в разгар летнего сезона. По словам команды, производство локализации уже перешло в активную фазу.

В настоящее время специалисты занимаются подготовкой монтажных листов, а актёры приступили к записи реплик для будущей русской версии дополнения. При этом GamesVoice пока не готова демонстрировать промежуточные результаты, поскольку основные усилия сосредоточены непосредственно на производственном процессе.

Авторы также напомнили, что сроки выхода локализации зависят от дальнейшего финансирования. Чем быстрее удастся собрать необходимую сумму, тем раньше русская озвучка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty станет доступна игрокам. Ранее GamesVoice уже выпустила неофициальные русские озвучки для ряда крупных проектов, а работа над дополнением к Cyberpunk 2077 остаётся одним из самых масштабных проектов студии.